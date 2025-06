Juventus, scelta inattesa per la panchina: decisivo un algoritmo

In casa Juventus tiene ancora banco la questione del nuovo tecnico ed in tal senso emerge una mossa a sorpresa. Il nuovo allenatore pare sia stato scelto, è un nome inatteso e la decisione da questo punto di vista sarebbe arrivata grazie ad un algoritmo.

Per i bianconeri sono ore decisive per il progetto futuro e per la squadra che verrà. Da questo punto di vista, infatti, ci sono troppi punti interrogativi. Sia in relazione agli innesti che arriveranno, sia per quel che riguarda le prospettive che si spalancano all’orizzonte. In tal senso, l’incertezza in questione probabilmente ha spinto profili come Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, da sempre notoriamente vicini alla Juve per la loro storia personale, a rifiutare le proposte arrivate. I tempi stringono e per questo motivo non si può indugiare ulteriormente.

Sono tanti i profili che si sono fatti di recente, ma quel che è certo, al momento è solo che a guidare la Juventus nel prestigioso e nuovo Mondiale per Club ci sarà Igor Tudor. Il futuro, poi, da questo punto di vista è incerto. Proprio da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto. A quanto pare, infatti, il club ha scelto il nuovo allenatore e la decisione in questione sarebbe stata dettata da un algoritmo. Si tratta di un qualcosa di affascinante e che ora andiamo ad analizzare in maniera dettagliata.

Juventus, allenatore scelto con un algoritmo: i dettagli a riguardo

Porte girevoli in casa bianconera, dal momento che tanti cambiamenti sono in corso. Basti pensare a Cristiano Giuntoli che è stato sollevato dal proprio ruolo. La questione centrale in questo momento riguarda il nuovo allenatore ed in tal senso arriva una importante rivelazione. Stando a quanto raccontato da Luigi Moncalvo, scrittore e tifoso della Juve, ai microfoni di Radio CRC, la Juventus, nella figura di Comolli, sceglierà per la panchina Genesio, tecnico che in Francia ha sempre raccolto ottimi risultati.

La scelta in questione, però, sarà dettata sulla base di un algoritmo, dai calcoli del quale sarebbe venuto fuori proprio il nome dell’attuale allenatore del Lille. Si tratterebbe di uno scenario sicuramente particolare e che attende di avere il riscontro eventuale della realtà. C’è da attendere, anche perché, lo ripetiamo, al momento la panchina bianconera è nelle mani di Tudor.

Ad avviso di Moncalvo, infatti, ad Igor Tudor non farà affatto piacere essere scartato dalla Juventus dopo il Mondiale per Club che lo vedrà protagonista negli Stati Uniti. Ancor di più se, come da lui spiegato, tale decisione sarà dettata da un algoritmo.