Italia: Spalletti esonerato, Gravina ha già deciso il nuovo ct

L’avventura del commissario tecnico sulla panchina azzurra è praticamente finita. E il presidente della FIGC ha un nome ben chiaro in testa

Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell’Italia. Gravina nell’incontro di ieri ha comunicato l’esonero a Spalletti e ad annunciarlo è direttamente l’allenatore toscano. Sarà in panchina contro la Moldavia e poi da lunedì si inizierà a ragionare su chi lo sostituirà. La FIGC in queste ore ha già iniziato i contatti con i diversi profili che si ritengono ideali per questa nazionale e presto si attendono delle novità molto importanti.

Spalletti vuole chiudere al meglio questa esperienza e lasciare la Nazionale in buone mani. Per il momento non c’è ancora il nome del sostituto, ma, stando a La Gazzetta dello Sport, c’è un profilo che sta scalando le gerarchie e rappresenta il profilo giusto per l’Italia. Gravina vorrebbe riuscire magari a nominarlo direttamente martedì. Non è affatto un compito semplice e vedremo cosa succederà ei prossimi giorni.

Italia: via Spalletti, chi arriva al suo posto

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Spalletti non sarà il commissario tecnico dell’Italia. Sul sostituto le indiscrezioni sono diverse anche se per adesso non c’è una decisione. I contatti sono in corso con tutti i profili del caso e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Il nome in pole position sembra essere Ranieri. Stando alla Rosea, Gravina vorrebbe affidare la ricostruzione all’ex allenatore della Roma, ma non è affatto un compito semplice. I giallorossi difficilmente si priveranno di una figura come il capitano, ma da parte del tecnico una panchina come quella dell’Italia sembra davvero un’occasione imperdibile e potrebbe essere proprio lui a spingere per una soluzione simile. Senza dimenticare che potrebbe esserci anche il doppio incarico considerato il fatto che si tratterebbe di un qualcosa di fattibile.

Per adesso comunque siamo nel campo delle ipotesi. Ranieri e Pioli i nomi in pole position, ma le sorprese possono essere anche dietro l’angolo considerato il fatto che Gravina non ha ancora sciolto i dubbi e vedremo cosa succederà.

Ranieri al posto di Spalletti?

In questo momento non si hanno certezze. Ranieri sembra essere il nome in pole position per quanto riguarda il post Spalletti in chiave nazionale.

Non abbiamo comunque certezze e vedremo cosa accadrà in futuro. La decisione sarà presa dopo lunedì visto che la priorità è la partita contro la Moldavia.