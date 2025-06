Milan, scambio con la Lazio: il pupillo di Sarri è la chiave

Il Milan non vede l’ora di annunciare i prossimi colpi da affidare ad Allegri. La nuova mossa vincente grazie allo sbarco del pupillo di Sarri: la verità

Una voglia immensa per tornare subito ai fasti di un tempo. I rossoneri vogliono subito dimenticare la stagione deludente appena conclusa per guardare con serenità al futuro. Allegri ha accettato subito il nuovo progetto del Milan: spunta il nuovo scambio a sorpresa dalla Capitale grazie al ritorno del pupillo di Sarri.

La dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere nuovi colpi da affidare subito a Max Allegri. L’allenatore livornese ha ottenuto garanzie importanti sul fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva. L’obiettivo principale è quello di tornare a lottare per lo Scudetto con la successiva qualificazione in Champions League: spunta un nuovo intreccio con la Lazio, ecco il pupillo di Sarri.

Dopo i numerosi successi in Serie A e in Champions League, i rossoneri hanno dovuto affrontare stagioni deludenti: Allegri potrebbe essere la chiave per un nuovo trionfo immediato. Urgono rinforzi di spessore internazionale per iniziare con serenità il nuovo corso tecnico: ecco lo scambio con la Lazio.

Calciomercato Milan, svolta in casa Lazio: l’intreccio con Sarri

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, potrebbe essere la chiave per il rinforzo in difesa dalla Lazio. Maurizio Sarri lo conosce molto bene dai tempi del Chelsea: il giocatore inglese potrebbe dire addio ai rossoneri. Nel mirino di Max Allegri resiste la pista che porta al difensore spagnolo, Mario Gila, ma tutto potrebbe essere decisivo nelle prossime ore. Un intreccio suggestivo con il ritorno in panchina di Sarri che vorrebbe riportare subito in alto la squadra biancoceleste.

Loftus-Cheek ha vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera proprio con il Chelsea targato Maurizio Sarri. L’allenatore toscano è tornato protagonista in Serie A con il suo ritorno alla Lazio: il centrocampista inglese potrebbe rilanciarsi proprio nella Capitale per dire subito addio al Milan. La valutazione di Gila si aggira intorno ai 40 milioni di euro: con l’inserimento del rossonero potrebbero cambiare le dinamiche di calciomercato.

Ha vissuto una stagione complicata a causa dei tanti infortuni, ma ora c’è tempo per rilanciarsi all’età di 29 anni. Mario Gila fa sempre gola ai top club europei, ma il Milan non molla la presa per puntellare la retroguardia di Max Allegri. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca per l’affare a sorpresa in Serie A.