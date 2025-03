Annuncio di Sarri, svelato il prossimo club: arriva l’indizio

Sarri è pronto a guidare un nuovo club. Dopo un anno di riposo, il tecnico di Figline ha maturato la decisione di tornare ad allenare anche in Serie A. Ecco l’annuncio da parte del mister.

In questi mesi non sono mancate le proposte all’allenatore che, però, alla fine, ha preferito restare fermo e godersi da spettatore i vari campionati europei.

Intercettato da Sky Sport, a margine della premiazione della panchina d’Oro, Maurizio Sarri si è lasciato andare lanciando un indizio importante riguardo il suo ritorno in panchina, che potrà avvenire molto presto.

Non si placano le voci relative all’ingaggio di Sarri che, fra quelli liberi in circolazione, è uno dei migliori. Ecco le possibili destinazione per l’allenatore che ha grandi motivazioni ed è pronto a tornare protagonista per fare la differenza nel campionato italiano.

C’è grande attesa per quanto riguarda il valzer di panchine che dovrebbe scattare la prossima stagione.

Dall’Atalanta alla Juventus fino al Milan, passando per la Roma e forse anche altre società. Nessuno è più certo del proprio posto, con Allegri, Sarri, Mancini e non solo, che sono pronti a tornare in pista per tornare protagonisti nel campionato italiano.

Uno dei futuri protagonisti, Maurizio Sarri, ha rotto il silenzio e detto la sua riguardo gli argomenti caldi di questo momento, affrontando anche il tema relativo al suo ritorno in panchina.

Ecco la decisione di Sarri sulla prossima squadra che dovrà ingaggiarlo la prossima stagione.

Sarri sta per tornare, le possibili destinazioni per il tecnico

L’Atalanta resta una possibilità per Maurizio Sarri, che può essere l’erede giusto di Gasperini che conta di chiudere il suo rapporto con la Dea al termine della stagione.

L’addio di Gasp potrebbe aprire le porte all’ex Lazio e Juventus, che attualmente è in cerca di una chiamata ed ha grande voglia di tornare.

Anche la Fiorentina può essere un’alternativa per Sarri, soprattutto se Palladino non dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali per il club viola.

Intanto, l’allenatore a Sky Sport ha svelato cosa cerca per il futuro.

Indizio di Sarri sul proprio futuro

L’allenatore ha grandi motazioni ed è in cerca del progetto giusto per poter ripartire e tornare protagonista anche nel campionato italiano.

“Desidero andare in una squadra che dovrà rispondere ad un forte sentimento ed una grande motivazione”.