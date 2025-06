Italia: Spalletti verso l’addio, già scelto il sostituto

Sono ore non facili in casa azzurra. Il futuro del tecnico toscano ritorna ad essere a forte rischio e per il sostituto c’è un profilo ideale

Grande attesa per l’incontro tra Spalletti e Gravina. Alle 18 i due si vedranno per fare il punto della situazione dopo la debacle clamorosa in casa della Norvegia. C’è la necessità di fare un ragionamento per non sbagliare ancora una volta e in molti ipotizzano la possibilità di un passo indietro da parte del commissario tecnico. Non un quadro semplice e per questo motivo c’è da aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

L’ipotesi di un passo indietro non è assolutamente facile. C’è la Moldavia lunedì e pensare ad una rivoluzione in poco tempo non è una ipotesi realizzabile. Ma l’addio di Spalletti resta una possibilità da tenere in considerazione come per esempio la scelta del sostituto. Non ci resta che attendere l’incontro per capire meglio cosa potrà succedere nel prossimo futuro.

Italia: Spalletti lascia? Chi lo potrebbe sostituire

Il passo indietro di Spalletti in questo momento sembra essere una ipotesi davvero molto remota. La debacle contro la Norvegia ha rappresentato forte il punto più basso della storia della nostra nazionale e quindi la partita contro la Moldova è una sorta di crocevia importante anche per capire il futuro del commissario tecnico. Ci si aspetta una reazione dal punto di vista del gioco e non solo del risultato.

In caso di rottura con Spalletti, il nome fatto è quello di Ranieri, ma sappiamo come il romano difficilmente ritornerà in panchina. Per questo motivo non è da escludere che l’Italia possa andare su un profilo come magari Pioli visto che il parmense ha dimostrato di essere in grado di rilanciare la Nazionale ed è pronto a lasciare l’Al Nassr. Naturalmente per il momento si tratta semplicemente di una ipotesi

L’Italia spera di non dover cambiare in panchina, ma non si vive un momento facile e non è da escludere che si possa arrivare ad una svolta in questo senso. Quindi bisognerà attendere l’incontro fra Spalletti e Gravina per avere un quadro più chiaro.

Pioli il sostituto di Spalletti?

L’Italia è pronta a continuare con Spalletti, ma in caso di rottura si potrebbe andare su Pioli. Un profilo che piace da tempo a Gravina e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La strada è molto lunga e un quadro più chiaro lo si avrà solamente dopo l’incontro fra Spalletti e Gravina.