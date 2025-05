Pioli sbarca in Serie A: pista nuova e colpo di scena

Nel futuro di Stefano Pioli arriva una svolta significativa, dal momento che può seriamente sbarcare in Serie A. Emerge per lui una nuova pista che rappresenta un colpo di scena. Per lui, ma anche per il club coinvolto.

I risultati che ha ottenuto nella sua lunga carriera il tecnico ex Milan, Bologna e Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti, anche se spesso è stato sottovalutato. Dalla stampa ma anche in generale dall’opinione pubblica, dal momento che è un profilo, per così dire, poco mediatico. Basti pensare alla semplicità con la quale i rossoneri si sono sbarazzati di lui, salvo poi trovarsi in una mare di difficoltà, praticamente con la stessa squadra, per giunta sulla carta migliorata, con Paulo Fonseca prima e con Sergio Conceicao poi.

La parentesi all’Al-Nassr, però, per lui non è andata come da aspettative di tutti, dal momento che si pensava potesse avere un impatto migliore con una squadra piena di campioni. In realtà, però, è stata amara come annata ed alla fine si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno in Serie A. Si era parlato di Napoli ed anche di Juventus, con questi due club che però sembravano aver preso altre strade. Stefano Pioli può tornare in Serie A e per lui si presenta una nuova pista che può rivelarsi molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Pioli di nuovo in Serie A: obiettivo Europa

Sembravano essersi un po’ smarrite le residue possibilità di rivederlo subito in Serie A, dal momento che le voci si erano spente. Adesso, però, nel futuro di Stefano Pioli si possono aprire delle strade molto interessanti. Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio account X, l’Atalanta sta valutando con attenzione proprio il profilo di Pioli per la successione di Gian Piero Gasperini, che è ogni minuto che passa più vicino all’Atalanta.

Allo stato attuale delle cose, l’ex tecnico rossonero ha un contratto con l’Al-Nassr fino al 2027, ma pare ci sia ormai in maniera evidente la volontà da parte sia del club che dell’allenatore di interrompere questa collaborazione. Si attendono sviluppi, con Stefano Pioli che rappresenta al momento uno dei candidati per la panchina dell’Atalanta al pari di Maurizio Sarri per la successione di Gian Piero Gasperini, che andando via lascia un vuoto nella Dea non di poco conto.