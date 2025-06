Calciomercato, arriva dall’Ajax: il terzino sbarca in Serie A

Il calciomercato continua a regalare colpi interessanti per la prossima Serie A. Una voglia immensa per chiudere subito nuovi affari di spessore internazionale: l’annuncio

Un nuovo innesto di spessore internazionale pronto a sbarcare nel campionato italiano. Un profilo interessante proveniente dalll’Ajax non vede l’ora di accettare la prossima destinazione in Serie A: conosciamo nel dettaglio la mossa a sorpresa.

Le big della Serie A sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Spunta un nuovo affare decisivo in vista della prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Novità interessanti provenienti anche dall’Ajax per chiudere subito il nuovo affare per la fascia. Saranno ore importanti per mettere a segno ancora una volta un colpo ad effetto per iniziare alla grande la prossima stagione. Conosciamo i nuovi dettagli per puntellare la rosa del futuro: ormai ci siamo per l’annuncio a titolo definitivo.

Calciomercato, sprint per la fascia: affare dall’Ajax

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per chiudere subito il colpo dal campionato olandese. Spunta la mossa a sorpresa per rinforzare la fascia destra del club italiano: ecco la nuova idea in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il terzino danese dell’Ajax, Anton Gaaei, è pronto a sposare un progetto avvincente in Serie A. In attesa di conoscere il futuro di Marusic, Sarri potrebbe accogliere subito il giocatore lanciere. Il 23enne ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro: un nuovo affare decisivo in Serie A.

L’allenatore toscano non vede l’ora di riportare in Europa la squadra biancoceleste. Soltanto nel finale di stagione la Lazio non è riuscita a qualificarsi in una competizione internazionale: spuntano già i primi affari in ottica futura. Nell’ultima stagione Gaaei ha collezionato ben 40 presenze con Farioli con 3 gol e ben 5 assist vincenti ai propri compagni. Classe 2002, può agire anche come esterno offensivo sia a destra che a sinistra: un nuovo intreccio proveniente dal campionato olandese.

Un nuovo innesto di caratura internazionale per rinforzare subito la Lazio. Sarri cercherà di allestire una rosa competitiva anche senza Coppe europee: un nuovo intreccio decisivo per mirare in alto. Una voglia pazzesca per tornare a competere anche per lo Scudetto dopo una stagione intervallata tra alti e bassi: ormai ci siamo per chiudere il nuovo colpo dall’Ajax. Il progetto Sarri è appena iniziato.