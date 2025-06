Calciomercato, Kim firma con una big: affare in Serie A

Kim non vede l’ora di tornare protagonista nel campionato italiano. Pronto l’addio al Bayern Monaco per mettersi in mostra in Serie A: firma subito con una big

Novità importanti in vista della prossima stagione. Qualcosa inizia a muoversi sul fronte calciomercato in Serie A: le big italiane vorrebbero subito rinforzarsi per essere protagoniste nel campionato italiano. Un momento decisivo per arrivare subito alla fumata bianca dopo l’exploit con la maglia del Napoli.

Subito si è messo in luce con la maglia del Napoli, ma ora Kim non vede l’ora di tornare in Serie A. Il centrale sudcoreano del Bayern Monaco è pronto per una nuova svolta nel campionato italiano: ecco la nuova mossa sorprendente in vista del futuro. La sua storia d’amore con il club bavarese è arrivata ai titoli di coda: ora è pronto per intraprendere una nuova avventura in Italia. Spunta l’indiscrezione a sorpresa per la mossa a sorpresa con una big del campionato italiano.

Calciomercato, Kim torna subito in Serie A: la mossa vincente

Saranno giorni intensi per arrivare subito alla fumata bianca. Una nuova svolta per il futuro del difensore Kim che conosce molto bene la Serie A dopo il trionfo dello Scudetto con il Napoli. Spunta la nuova destinazione sorprendente: può lasciare il Bayern Monaco.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, anche il Milan sarebbe sulle tracce dell’ex difensore Kim Min-Jae, attualmente in forza al Bayern Monaco. La sua valutazione si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro: la sua storia d’amore con il club bavarese è ai titoli di coda. Ormai le strade si separeranno con il Bayern Monaco ed è pronto per il suo ritorno in Serie A.

Max Allegri potrebbe così investire i milioni incassati dalla cessione di Reijnders, ad un passo dal Manchester City, per nuovi rinforzi in difesa. La retroguardia rossonera ha incassato tanti gol nell’ultima stagione: Kim sarebbe un elemento di forza ed esperienza pronto a sposare i colori di casa Milan.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la sua nuova destinazione. Il difensore sudcoreano non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici in Serie A: una voglia pazzesca per iniziare un’avventura suggestiva nel campionato italiano. La svolta arriverà soltanto nelle prossime ore per arrivare alla firma ufficiale. Una cosa è certa: Kim dirà addio al Bayern Monaco.