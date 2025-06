Juve: Tudor confermato, il primo rinforzo dalla Lazio

I bianconeri potrebbero decidere di puntare tutto su Tudor in panchina e a questo punto non è da escludere un rinforzo dalla Lazio

Sono giorni di riflessione in casa Juventus nonostante il Mondiale per Club. Comolli ha chiesto a Tudor di fare una competizione cosiddetta ‘seria’ per poi con calma parlare del suo futuro. Ma, secondo le informazioni di Tuttosport, il croato sarebbe sempre più vicino ad una conferma anche se da parte sua ci sono delle condizioni molto chiare: un contratto fino al 2027 e la necessità di andare a prendere determinati rinforzi per poter rendere la squadra ancora più forte.

E non è da escludere che uno dei colpi possa essere chiuso dalla Lazio nel prossimo calciomercato. Il giocatore piace molto a Tudor e a questo punto la Juventus potrebbe essere intenzionata a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Non è affatto un colpo semplice da chiudere considerata la concorrenza, ma è un profilo che piace e a questo punto non è da escludere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus: affare con la Lazio, c’è il sì di Tudor

Il futuro di Tudor è ancora da decidere anche se la Juventus sembra essere sempre più intenzionata a confermare il croato. Molto comunque dipenderà dal Mondiale per Club. L’indicazione è quella di riuscire a dare continuità al progetto, ma da parte dell’allenatore la volontà è comunque quella di avere delle garanzie importanti per riuscire a costruire una squadra vincente.

E, a questo punto, non è da escludere che Tudor possa chiedere Gila nel prossimo calciomercato. Il croato conosce molto bene lo spagnolo avendolo allenato alla Lazio e la Juventus ha bisogno di un centrale come lui. Per questo motivo un tentativo è da tenere in considerazione visto che parliamo di un calciatore che ha voglia di fare un salto di qualità molto importante.

Per adesso resta comunque una semplice suggestione. La Juventus vuole continuare a pensare al Mondiale per Club e solamente successivamente si ragionerà su come andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. E il nome di Gila potrebbe diventare una opzione da tenere in considerazione.

Mercato Juventus: Gila nuovo obiettivo per la difesa?

Gila potrebbe rappresentare un nuovo obiettivo per la Juventus nel prossimo calciomercato. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Per il momento la Juventus è concentrata sul Mondiale per Club. E solo successivamente si penserà al calciomercato e a come andare a rinforzare la rosa.