Juventus, rivoluzione Elkann: arriva subito dopo Tudor

La Juventus continuerà a pensare al sostituto di Tudor che sarà comunicato nelle prossime ore. Una nuova rivoluzione per Elkann per riportare in alto i bianconeri

Una stagione altalenante per la Juventus che è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League soltanto all’ultima giornata. Ora i bianconeri proveranno ad avere la meglio per sostituire subito l’allenatore croato Tudor: ecco la mossa vincente per il futuro.

La dirigenza bianconera continua a rivoluzionare ogni assetto della società. Andrà via il ds Giuntoli insieme ai suoi fidati collaboratori a causa di una campagna acquisti non all’altezza della Juventus. Il primo nome della lista per il post Tudor è stato quello di Antonio Conte che continuerà ad essere protagonista con il Napoli. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: spunta il sostituto di Tudor che sarà regolarmente in panchina al Mondiale per Club. Ormai ci siamo per chiudere subito una nuova trattativa per il futuro.

Calciomercato Juve, sprint per la panchina: la mossa vincente

La dirigenza bianconera proverà di anticipare così le altre big italiane per individuare il nuovo allenatore. I tifosi della Juventus non vedono l’ora di conoscere il futuro della Juventus: ecco l’ultim’ora.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo la decisione di Conte di continuare con il Napoli la Juventus dovrà prendere una nuova decisione in ottica futura. Tudor riprende quota per il futuro, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Stefano Pioli. In lizza c’è anche l’ex Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che ha dato un grosso aiuto nelle retrovie alla Sampdoria.

Saranno giorni intensi per arrivare all’ufficialità dopo il Mondiale per Club. Tudor guiderà i bianconeri in questa nuova competizione internazionale, ma tutto tace ancora per la prossima stagione. L’allenatore croato potrebbe essere confermato in extremis, ma l’ultima parola spetterà ad Elkann. Aria di rivoluzione in casa Juventus per prendere le migliori decisioni possibili: ecco la nuova alternativa suggestiva con Pioli pronto a subentrare dopo l’avventura in Arabia con Cristiano Ronaldo.

Il suo tempo è ormai terminato con la sua decisione di tornare protagonista in Serie A. Ormai ci siamo per l’intreccio suggestivo sulla panchina della Juventus: tutto può cambiare per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova mossa strategica per anticipare la folta concorrenza: il valzer delle panchine italiane continuerà senza sosta nei prossimi giorni.