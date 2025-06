Calciomercato, Motta firma subito: c’è il sì del presidente

Una nuova svolta a sorpresa per il futuro di Thiago Motta. L’ex Juventus è pronto a rimettersi al lavoro in Serie A: niente Atalanta, la mossa vincente

Saranno giorni intensi per scegliere la miglior destinazione possibile in Serie A. Motta non vede l’ora di ripartire dopo l’esonero alla Juventus: niente Atalanta per lui, ecco la nuova pazza idea per firmare subito il suo nuovo contratto. Scopriamo gli ultimi dettagli sorprendenti per l’allenatore italo-brasiliano.

Le sue idee di gioco non hanno trovato giovamento in casa Juventus. A metà stagione è arrivato l’esonero da parte del club bianconero che ha scelto una vecchia bandiera come Igor Tudor. Ora Motta non vede l’ora di accettare una nuova destinazione suggestiva per iniziare subito un nuovo percorso in Serie A. Dopo l’exploit alla guida del Bologna culminata con la qualificazione in Champions League, l’ex Juve è pronto ad accettare una nuova big.

Calciomercato, svolta per Motta: la nuova destinazione

Si sogna in grande per iniziare subito un nuovo percorso vincente in Serie A. Ecco la mossa a sorpresa per accettare subito le avances del presidente: conosciamo il retroscena.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Thiago Motta potrebbe sorprendere tutti per accettare la proposta della Fiorentina. Dopo l’addio di Palladino il club viola è alla ricerca di una nuova guida tecnica per riportare in alto la squadra toscana. L’ex allenatore della Juventus è un profilo top per iniziare subito insieme un nuovo percorso di crescita, ma sulle sue tracce c’è anche l’Atalanta.

Novità importanti per arrivare subito alla fumata bianca. Motta non vede l’ora di continuare un nuovo percorso decisivo: spunta la nuova big in Serie A. La Fiorentina ha intenzione di puntare alla Champions League per rivivere gli anni d’oro con Prandelli: sullo sfondo resistono Farioli e Gilardino.

Un intreccio decisivo per il presidente Commisso che vorrebbe subito annunciare Thiago Motta per il post Palladino. Lo stesso allenatore napoletano non ha ancora trovato sistemazione al momento. Una girandola infinita di panchine in Serie A, ma soltanto nei prossimi giorni si arriverà alla fumata bianca.

Una nuova mossa vincente per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. Motta è pronto per iniziare una nuova stagione da protagonista nel campionato italiano per infondere le sue tipiche idee di calcio. Ormai ci siamo per l’annuncio ufficiale.