Thiago Motta torna in Serie A: con lui subito il primo acquisto

Dopo la fallimentare esperienza alla guida della Juventus Thiago Motta è pronto a rilanciarsi ancora una volta in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore italo-brasiliano è il principale candidato ad una grande panchina italiana, alla ricerca di un profilo ambizioso ma allo stesso tempo giovane dal quale ripartire. E quale migliore occasione se non lo svincolato Thiago Motta? Quanto fatto vedere alla Juventus è la brutta copia dell’ottimo lavoro svolto negli anni a Bologna, ed è questo quello che starebbe spingendo la dirigenza a puntare proprio su di lui, convinta che se messo nelle condizioni giuste possa tornare a fare tanto bene quanto fatto in rossoblù, se non addirittura meglio.

Thiago Motta ha trovato squadra: allenerà ancora in Serie A

Thiago Motta avrà una nuova opportunità in Serie A. Certo, le cose alla Juventus non sono andate come previsto, anzi, il disastro compiuto in bianconero ha fatto sì che l’appeal attorno al nome dell’allenatore italo-brasiliano calasse drasticamente, ma quanto di buono, anzi ottimo, fatto a Bologna non è stato dimenticato.

Ed è proprio questo quello che starebbe muovendo una grande di Serie A a dare una nuova opportunità a Thiago Motta, che dal canto suo si starebbe comunque guardando attorno su più fronti così da non escludere nessuna possibilità in vista della prossima stagione. La sensazione, però, è che alla fine possa accettare proprio questa destinazione, anche perché ci sarebbero tutte le condizioni, economiche e non, per tornare a lavorare bene, cosa che alla Continassa non è indubbiamente riuscito a fare bene.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, Thiago Motta è il principale candidato alla panchina dell’Atalanta, anche più dello stesso Stefano Pioli, con il quale i Percassi negli scorsi giorni hanno allacciato dei contatti. Alla fine la scelta sarebbe ricaduta sull’italo-brasiliano, che è sicuramente quello con il quale si può avviare un corso decisamente più duraturo nel tempo.

Con Motta arriva anche il primo acquisto

Thiago Motta potrebbe sostituire Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta. Il tecnico di Grugliasco si è esposto in merito al suo futuro sfruttando le colonne dell’Eco di Bergamo, dando così il via ad una rivoluzione storica dalle parti di Zingonia.

Nulla e stato ancora deciso, ma la sensazione è che alla fine l’Atalanta possa puntare proprio su Thiago Motta, che per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza potrebbe chiedere ai Percassi di regalargli qualche suo ex giocatore del Bologna. Joshua Zirkzee sarebbe una proposta interessante, ma considerando anche l’addio prossimo di Mario Pasalic l’italo-brasiliano potrebbe chiedere di ricongiungersi in quel di Zingonia con Lewis Ferguson, strappando così lo scozzese alla concorrenza di Napoli e Inter, fra le altre.