Calciomercato, Simeone sbarca in Serie A: annuncio dalla Spagna

Diego Pablo Simeone è pronto per vivere una nuova avventura lontano da Madrid. Spunta l’intreccio decisivo dalla Spagna: pronto il trasferimento in Serie A

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per l’intreccio decisivo per il futuro di Diego Pablo Simeone. Un momento decisivo per conoscere la sua prossima destinazione: spunta l’annuncio dalla Spagna.

El Cholo Simeone ha scritto la storia dell’Atletico Madrid. Dal 2011 è sulla panchina dei colchoneros vincendo numerosi titoli in Liga spagnola e in Europa: c’è il rammarico di non aver alzato la Coppa ‘dalle Grandi Orecchie’. Già da calciatore ha vissuto momenti memorabili in Serie A, ma già in passato è stato accostato a numerose panchine prestigiose. Il campionato italiano è tornato ad avere appeal come in passato: si tratta di un lungo percorso di crescita per attirare sempre i top allenatori e calciatori. Spunta il nuovo annuncio dal prestigioso quotidiano spagnolo in vista della prossima stagione.

Calciomercato, la nuova idea per Simeone: l’intreccio

Il figlio Giovanni si è laureato Campione d’Italia per ben due volte con la maglia del Napoli: ora il suo desiderio è quello di raggiungerlo con un progetto entusiasmante. Ecco la svolta decisiva in vista del futuro: l’annuncio dalla Spagna.

Come svelato dal quotidiano spagnolo, Diario As, El Cholo Simeone è il sogno per la panchina dell’Inter. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il futuro dell’allenatore nerazzurro. Tutto si deciderà dopo la comunicazione di Simone Inzaghi, che potrebbe così dire addio per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita.

Una nuova mossa vincente per cercare di arrivare fino in fondo in Champions League. La delusione per la disfatta in finale contro il PSG è ancora tanta, ma dovrà essere la giornata decisiva per conoscere il futuro di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino potrebbe lasciare dopo quattro stagioni per essere protagonista all’Al-Hilal. Il club arabo ha messo nel mirino anche diversi top player della Serie A come Theo Hernandez ed Ederson.

Un profilo sorprendente per cercare di conquistare la Champions. In caso di addio di Inzaghi il presidente Marotta annuncerà subito la prossima guida tecnica per affrontare al meglio il Mondiale per Club. Una voglia pazzesca di tornare subito al lavoro per dimenticare in fretta e furia la beffa in finale. Ormai ci siamo per la decisione definitiva: Simeone scalpita per tornare in Serie A.