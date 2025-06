Serie A: svolta in panchina, Simeone nuovo tecnico

L’argentino è sempre alla guida dell’Atletico Madrid, ma per lui potrebbero aprirsi presto anche le porte del nostro campionato

Il valzer delle panchine in Serie A non è assolutamente terminato. Sono molte le squadre che devono ancora scegliere il tecnico e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo come quello di Simeone. L’argentino ha sempre detto di essere pronto a lasciare l’Atletico Madrid in caso di una proposta importante e per questo motivo non è da escludere che nel giro di poco tempo possano essere sciolti i dubbi.

Intanto, secondo le informazioni di todofichajes.com, un club di Serie A potrebbe decidere di puntare su Simeone magari già a partire sin da subito. Per il momento siamo comunque nel campo delle suggestioni e, quindi, non c’è niente di certo. Ma resta comunque una idea da tenere in considerazione visto che il tecnico non ha mai escluso la possibilità un giorno di allenare nel nostro campionato e presto sono attese delle novità molto importanti.

Serie A: si cambia in panchina, Simeone nuovo tecnico?

Sono giorni di riflessioni in diversi club in Italia per quanto riguarda la panchina. Anche la Juventus e l’Inter potrebbero presto andare a cambiare l’allenatore e attenzione al profilo di Simeone. L’argentino è legato all’Atletico Madrid e sembra molto difficile che si possa separare subito, ma davanti ad una proposta mai dire mai.

In particolare, non è da escludere che l’Inter possa optare su Simeone in panchina entro la prossima stagione. Un arrivo immediato del tecnico argentino è davvero molto difficile considerato il suo contratto con l’Atletico Madrid. Ma un tentativo Marotta è intenzionato comunque a farlo anche se ad oggi i nomi di Fabregas, Vieira e Chivu. Poi le sorprese sono dietro l’angolo e vedremo se magari il Cholo potrebbe balzare in pole position in una scelta sicuramente molto particolare e forte.

Simeone non ha mai escluso la possibilità un giorno di allenare l’Inter. Per il momento si tratta di una suggestione e non c’è nessuna trattativa in corso. L’ipotesi più probabile è quella magari di puntare sull’argentino nella prossima stagione e in questa, in caso di fumata nera con Fabregas, una sorta di traghettatore come Vieira e Chivu. Naturalmente sono indiscrezioni e bisognerà prima attendere l’incontro con Inzaghi e poi capire meglio se Simeone aprirà al trasferimento magari già nell’immediato.