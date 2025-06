Milan, Tare scatenato: arriva il regista dal Belgio

Il neo ds del Milan, Igli Tare, è pronto a regalare i primi colpi a Max Allegri in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo colpo dal Belgio: ecco il regista nigeriano

Saranno ore decisive per allestire una rosa competitiva in ottica futura. Il Milan vuole subito dimenticare la stagione che è appena terminata: ecco la nuova mossa vincente del ds Tare.

Il Milan è pronto ad iniziare un nuovo progetto entusiasmante in vista della prossima stagione. Il club rossonero non vede l’ora di sferrare l’assalto vincente a centrocampo. Da monitorare attentamente il futuro dell’olandese Reijnders, pronto a volare da Pep Guardiola per iniziare una nuova avventura in Premier League. La sua valutazione si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro, ma il neo ds Tare non starà a guardare. Ecco il prossimo rinforzo per Max Allegri, che ha avuto già contatti con Rabiot per ritrovare subito il centrocampista francese attualmente in forza al Marsiglia.

Calciomercato Milan, sprint per il nuovo colpo a centrocampo: la mossa di Tare

Saranno settimane intense per arrivare così alla fumata bianca per rinforzare il centrocampo di Allegri. Scopriamo tutti i dettagli in ottica futura per un nuovo intreccio decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan pensa ancora in grande. Arriverà nei prossimi giorni il sostituto di Reijnders, promesso sposo del Manchester City. Sarà confermato Fofana come mezzala, mentre Musah sarà la sua alternativa. Da monitorare il futuro di Loftus-Cheek che dovrà dimostrare di essere in forma per continuare la sua avventura in rossonero. Pochi minuti è spuntato fuori un nuovo mome per la regia rossonera, Raphael Onyedika, centrocampista classe 2001 del Bruges.

Novità importanti per arrivare subito alla fumata bianca in vista della prossima stagione. Il Milan sta iniziando così a sondare più piste per accontentare Max Allegri che avrà il compito di riportare i rossoneri in Champions. Saranno giorni intensi per allestire una rosa competitiva già a partire dai primi giorni di giugno: ormai ci siamo per conoscere subito i primi rinforzi.

Un momento già decisivo per anticipare le altre big europee: ecco la nuova mossa vincente per ambire a grandi palcoscenici. Ecco la novità dell’ultim’ora per sferrare l’assalto vincente in ottica futura. Il Milan ora intende fare sul serio ancora una volta: l’intreccio dal Bruges per arrivare subito a Raphael Onyedika.