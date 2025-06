Inzaghi scarica Frattesi: lo comprano dall’Inter per 30MLN

Il duro sfogo nel post partita di PSG-Inter ha ulteriormente incrinato i rapporti già logori tra Simone Inzaghi e Davide Frattesi.

Il centrocampista italiano ha chiesto e preteso dall’allenatore nerazzurro più minutaggio, come lasciato intendere anche dal post social pubblicato nelle scorse ore. A partire dalla prossima stagione Frattesi avrà quello che ha chiesto, ma non all’Inter, dato che l’ex Sassuolo sarebbe stato letteralmente scaricato da Simone Inzaghi, che a quanto pare avrebbe intenzione di rivoluzione completamente la rosa nerazzurra per ripartire da zero nella prossima stagione.

A quanto pare Frattesi non rientrerebbe nel suo corso dell’Inter, che punta a monetizzare dalla sua cessione una cifra importante.

L’Inter (e Inzaghi) scarica Frattesi: dove giocherà

Il futuro di Davide Frattesi è sempre più lontano dalla Milano nerazzurra. Già nella scorsa estate il calciatore era combattuto se restare o meno all’Inter, ma un colloquio con Simone Inzaghi lo aveva convinto a giocarsi almeno per un’altra stagione le sue chance.

Le cose non sono decisamente andate secondo le aspettative, e i 1986 minuti in stagione lo confermano, pochi per un calciatore nel giro della Nazionale e che ha dimostrato di poter fare la differenza non solo in Serie A ma anche in Champions League. La sensazione è che dunque la storia di Davide Frattesi all’Inter sia finita, soprattutto dopo lo sfogo nel post finale di Monaco di Baviera contro Simone Inzaghi, che ha ulteriormente peggiorato la sua situazione.

Scrive dunque questa mattina La Gazzetta dello Sport che l’arrabbiatura di sabato sera ha messo un punto sull’avventura dell’ex Sassuolo in nerazzurro, che nel corso di questo calciomercato estivo verrà messo all’uscio della porta della Pinetina ed invitato a trovarsi una nuova sistemazione. Le opzioni, al momento, sono le solite due, con Napoli e Roma alla porta interessate a capire l’evolversi della situazione, proprio come Frattesi, ma occhio anche a soluzioni alternative in Premier League e Bundesliga.

La cessione di Davide Frattesi frutta all’Inter 30MLN

Davide Frattesi non vestirà la casacca nerazzurra a partire dalla prossima stagione. Lo sfogo contro Simone Inzaghi nel post finale di Champions League ha messo la parola fine sulla sua esperienza all’Inter, che di conseguenza si sarebbe già messo al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Le pretendenti di certo non mancano, ma quello che frena è la valutazione che dalle parti di viale Liberazione fanno del calciatore. Stando alla Gazzetta dello Sport, infatti, per cedere Frattesi nel prossimo calciomercato l’Inter chiede almeno 30 milioni di euro, cifra dalla quale non sembrerebbe intenzionato a scendere ma che potrebbe essere modificata nel momento in cui si trovassero difficoltà nel piazzare il calciatore. È dunque una situazione in continuo evolversi, staremo a vedere.