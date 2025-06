Inter, arriva Chivu: lo porta subito in nerazzurro

Chivu è stato accostato anche alla panchina dell’Inter. Dopo la salvezza conquistata con il Parma, spunta il doppio intreccio dal Parma

Novità importanti per conoscere così la prossima destinazione per Cristian Chivu. L’allenatore della squadra emiliana ha intenzione anche di cambiare aria se chiamerà l’Inter. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali: la bomba di calciomercato è stata sganciata dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il nome di Cristian Chivu è venuto fuori poche ore fa per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’ex difensore dei nerazzurri ha collezionato una salvezza con il Parma: spunta la doppia mossa vincente dal club ducale. Il futuro dell’allenatore dell’Inter sarà chiaro prima di partecipare al Mondiale per Club: nel post-partita della finale di Champions League non ha voluto svelare le sue reali intenzioni. Conosciamo subito la nuova idea sul fronte calciomercato: ecco la suggestione in vista della prossima stagione per ambire a grandi palcoscenici.

Calciomercato Inter, l’idea a sorpresa: la mossa vincente in casa nerazzurra

Tutto può cambiare nelle prossime ore con la decisione definitiva di Simone Inzaghi. Ecco la nuova soluzione dal Parma per incrementare il tasso tecnico della squadra nerazzurra: l’intreccio decisivo con Chivu.

Da settimane l’Inter continua a monitorare diversi profili di spessore: nel mirino ci sarebbe sempre il giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni, prelevato dalla Sampdoria. Il centrale italiano, classe 2006, ha ingabbiato diversi attaccanti di caratura internazionale come Romelu Lukaku. Il suo futuro è più che roseo: Chivu potrebbe essere la chiave per il nuovo affare dal Parma dopo quello di Bonny.

L’attaccante francese è pronto a vestire la maglia nerazzurra dopo l’exploit in Serie A. Dopo un calo a metà stagione, è tornato protagonista segnando gol decisivi. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la soluzione immediata per ambire a grandi palcoscenici.

Leoni è monitorato anche dal Milan che vorrebbe rinforzare la retroguardia a disposizione di Max Allegri. Un nuovo derby in arrivo sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il classe 2006 del Parma è finito nel mirino delle big italiane per dire subito addio al Parma in ottica futura. Chivu potrebbe portarlo con sè in nerazzurro per iniziare subito una nuova avventura insieme. Tutto ruoterà intorno alla decisione finale di Simone Inzaghi: ecco la decisione definitiva in vista del futuro.