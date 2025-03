Affare Lucumi, beffa assurda per l’Inter: sì a un’altra big

Il calciomercato delle big di Serie A è già iniziato: uno dei nomi centrali per il futuro è quello di Jhon Lucumi che piace all’Inter.

I nerazzurri hanno iniziato a programmare il futuro in maniera molto minuziosa ma ci sono ancora dei grossi problemi da risolvere affinché la rosa venga costruita proprio come piacerebbe a Simone Inzaghi. Ci sono moltissimi nomi sul taccuino di Piero Ausilio che si è messo già al lavoro per capire come fare per anticipare le concorrenti e migliorare la rosa senza spendere cifre spropositate.

Gli obiettivi dell’Inter, però, sono anche quelli di molte altre squadre importanti che potrebbero avere maggiore disponibilità economica rispetto ai nerazzurri: e ora si rischia la beffa su Lucumi.

Calciomercato Inter: sfuma l’affare Lucumi? Le ultime

L’Inter è alla ricerca di nuovi difensori per la prossima stagione. La squadra in questo momento è estremamente concentrata sugli obiettivi stagionali che sono ancora tutti alla portata e tutti pronti per essere afferrati da Inzaghi e da tutto il gruppo. Ora la volontà è quella di scrivere pagine di storia indelebili e solo dopo si penserà al futuro.

Intanto i dirigenti si sono portati avanti e nel mirino dell’Inter c’è anche Jhon Lucumi del Bologna. Il difensore colombiano si è affermato e confermato come uno dei migliori del calcio italiano in questa stagione e l’Inter lo ha inserito tra i colpi possibili per la prossima stagione.

Non c’è solo l’Inter su Lucumi e questa volta la beffa può essere davvero dietro l’angolo: secondo le ultime notizie di mercato rischia di saltare.

Inter-Lucumi, inserimento dall’estero: lo vuole un’altra big

L’Inter è da mesi sulle tracce di Jhon Lucumi, considerato uno dei difensori più bravi e duttili della Serie A e quindi un target concreto per l’Inter. Simone Inzaghi ha espresso la richiesta di averlo a sua disposizone per la prossima stagione.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, l’Atletico Madrid ha messo Jhon Lucumi nella lista degli acquisti per la prossima stagione. Il difensore centrale colombiano del Bologna ha catturato l’attenzione dei Colchoneros che puntano a rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.

Lucumi è attratto dalla possibilità di giocare in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid e accetterebbe molto volentieri un’offerta se i due club dovessero raggiungere l’accordo finale sulle cifre.

Lucumi all’Atletico Madrid: le cifre chieste dal Bologna

Il Bologna è cosciente di poter perdere Lucumi a fine stagione. Le possibilità di una nuova permanenza dopo questa annata tanto positiva sono ridotte all’osso e ora sia Inter che Atletico Madrid sono pronte all’assalto definitivo per acquistare il colombiano classe ’98.

La cessione di Jhon Lucumi avverrà solo con offerte non inferiori ai 20 milioni di euro. Ha il contratto in scadenza nel 2026 con i rossoblù e al momento non ci sono possibilità di rinnovo: a fine stagione farà il passo in avanti nella sua carriera.