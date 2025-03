Il rinnovo è “inutile”, lascia l’Inter a fine stagione: con lo scambio

Il calciomercato dell’Inter non si è mai fermato né in entrata né in uscita: ci sono ora ulteriori problemi da risolvere per i nerazzurri.

Il futuro della squadra di Simone Inzaghi è tutto ancora da scrivere perché al termine della stagione possono esserci dei cambiamenti importanti. La rosa va certamente svecchiata e va anche rivisto il monte ingaggi che sta lievitando a dismisura e può diventare “pericoloso” continuare di questo passo per le casse societarie.

Dal punto di vista del mercato la dirigenza non si è mai fermata e sta valutando diversi nomi nuovi da portare a Milano ma dovrà presto valutare anche le cessioni: ci sono alcuni calciatori importanti molto ambiti dalle big europee e a fine stagione si tireranno le somme.

Calciomercato Inter: un top può dire addio a fine stagione

L’Inter ha certamente la rosa più forte dell’intera Serie A e anche quella più pagata, con un monte ingaggi che abbatte il muro dei 140 milioni di euro e stacca la seconda in classifica – la Juventus – di quasi 40 milioni. Dunque ci dovranno essere mosse al ribasso nel prossimo futuro per provare ad assottigliare i costi e rientrare in parametri meno dispendiosi.

Il futuro dell’Inter passa sicuramente anche dalle mosse di calciomercato che ci saranno a fine stagione: ci sono diverse opportunità di addio.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di alcuni top dell’Inter è in pericolo: a fine stagione almeno uno può essere sacrificato per il bene dell’economia del club.

Inter, via un big: ci sono colloqui per Dumfries

L’Inter in estate avrà bisogno della cessione di almeno un big per rimpolpare le casse e poter fare mercato in entrata senza troppi problemi. La situazione è da monitorare costantemente perché potrebbero esserci delle sorprese inaspettate.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Dumfries è il candidato numero uno alla cessione in cas Inter. Nonostante il rinnovo di contratto avvenuto pochi mesi fa, il difensore olandese potrebbe essere il sacrificato dei nerazzurri per far cassa e per non smuovere troppo l’assetto tattico ideato da Simone Inzaghi.

Dumfries è cercato in particolar modo in Premier League: ci sono Manchester United, Chelsea e Arsenal che sono pronte a fare offerte importanti per il laterale olandese.

Dumfries via: 40 milioni o lo scambio

L’Inter valuta il cartellino di Denzel Dumfries 40 milioni di euro. Il Manchester United ha deciso di muovere passi importanti per l’esterno olandese per ricostruire le fasce e creare un progetto davvero vincente con calciatori che siano utili a Ruben Amorim.

L’offerta che ha in mente il Manchester United è di 15 milioni più il cartellino di Rasmus Hojlund. L’attaccante ex Atalanta potrebbe diventare un nome importante per i nerazzurri che a fine stagione possono liberarsi anche del pesante ingaggio di Marko Arnautovic.