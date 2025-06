Calciomercato, Farioli subito in Serie A: sfida in Europa

Una svolta interessante in ottica futura per Francesco Farioli. L’allenatore italiano è pronto a sbarcare in Serie A alla sua prima avventura da tecnico: la nuova destinazione a sorpresa

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici. L’allenatore italiano, Francesco Farioli, vuole subito mettersi al lavoro dopo una stagione da protagonista all’Ajax con la delusione arrivata nelle ultime giornate. Ora è pronto per una nuova destinazione italiana: la sfida sarà anche in Europa.

La delusione per aver perso il campionato olandese all’ultima giornata è ancora tanta. Ora Francesco Farioli vuole subito mettersi al lavoro con un nuovo progetto interessante in Serie A. Il suo profilo è stato accostato a diverse big italiane, ecco la nuova decisione in vista della prossima stagione. Può vantare già diverse esperienze a livello internazionale: conosce molto bene diverse lingue, ma ora è voglioso di una nuova sfida nel campionato italiano.

Calciomercato, la nuova big italiana per Farioli: la decisione

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare subito alla fumata bianca. L’allenatore italiano è stato accostato a diverse big italiane: ecco la svolta in vista della prossima stagione.

Come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Francesco Farioli è pronto per iniziare una nuova avventura in Serie A. Dopo l’addio all’Ajax l’ex collaboratore di De Zerbi non vede l’ora di scegliere un progetto entusiasmante. Non solo Baroni nel mirino della Fiorentina, ma è apparso il suo nome per guidare i viola anche in Conference League.

La Fiorentina cercherà di trovare subito una soluzione immediata dopo aver accettato le dimissioni di Raffaele Palladino. L’ex allenatore viola è stato criticato duramente nel corso della stagione, ma ha centrato una qualificazione alla prossima edizione di Conference League. Il club viola ha pensato anche all’ex attacante della Fiorentina, Alberto Gilardino, esonerato a metà stagione dal Genoa per favorire l’arrivo di Patrick Vieira. Novità importanti per chiudere subito la trattativa per conoscere il prossimo allenatore della Fiorentina.

Farioli potrebbe così accettare subito la destinazione viola: spunta la nuova mossa vincente in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare in poco tempo per chiudere subito la trattativa che riguarda il nuovo allenatore. Ormai ci siamo per una nuova decisione in ottica futura: ecco la novità dell’ultim’ora per pensare subito al futuro. Una nuova sfida suggestiva nel campionato italiano: Farioli sa bene che non sarà così facile.