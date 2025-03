Farioli ai titoli di coda: esonero e futuro in Serie A

Il risultato di questa sera in Europa League potrebbe aver segnato il futuro di Francesco Farioli sulla panchina dell’Ajax.

Nonostante le cose stiano andando piuttosto bene in Eredivisie, tra la dirigenza olandese e l’allenatore italiano non è mai sbocciato quel feeling che gli avrebbe potuto permettere di ottenere risultati ancora migliori. Ed è forse questo quello che potrebbe portare l’ex Nizza a lasciare il proprio ufficio nell’Amsterdam Arena per trovare una nuova opportunità altrove che gli possa permettere di esprimere al massimo tutte le sue potenzialità.

E stando alle ultime notizie questa potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, con una grande del calcio italiano pronta ad affidare la panchina della squadra a Francesco Farioli, solo a partire dalla prossima stagione però.

Farioli-Ajax: storia giunta ai titoli di cosa

Più volte nel corso di questa stagione Francesco Farioli è stato criticato anche quando non lo avrebbe meritato. Il tutto perché è stato lasciato solo dalla dirigenza fin dal momento del suo arrivo, aspetto che non gli avrebbe permesso di lavorare al meglio in questa sua esperienza olandese. Eppure l’Ajax starebbe comunque portando a casa dei risultati importanti, a conferma del fatto che l’allenatore italiano ha del talento.

Spesso questo può non bastare, anche se non sembrerebbe essere questo il caso, dato che in campionato i Lancieri continuano a volare, a differenza dell’Europa League dove starebbero riscontrando più di qualche difficoltà. Ed in questo caso la responsabilità non è tanto di Farioli o dei suoi giocatori, ma della dirigenza che non è riuscita ad allestirgli una squadra in grado di competere in entrambe le competizioni.

Questo inciderà e non poco sul futuro dell’ex allenatore del Nizza, che nella prossima stagione potrebbe non sedere più sulla panchina dell’Ajax. Il tutto perché potrebbe palesarsi per lui una ghiotta opportunità in Serie A, dato che dovrebbe liberarsi la panchina di una squadra che lotterà per i vertici, in Italia ed in Europa.

Farioli in Serie A: svelato dove allenerà

Sembrava essere nato un binomio vincente, ma in estate l’Ajax e Farioli potrebbero (già) separasi. L’allenatore italiano non confiderebbe infatti la strategia della dirigenza dei Lancieri, che troppo spesso nel corso della stagione lo avrebbe lasciato da solo in balia dei risultati, che a dirla tutta sono più che convincenti, tranne in Europa.

Questo potrebbe portare l’ex Nizza a lasciare Amsterdam in estate, con la Serie A che potrebbe finalmente accoglierlo dopo avergli fatto fare gavetta in giro per l’Europa. Tante squadre avranno bisogno di un nuovo allenatore nella prossima stagione, ma per progetto e filosofia l’Atalanta sembrerebbe essere la destinazione perfetta per Francesco Farioli, che potrebbe dunque avere l’arduo compito di sostituire una leggenda dalle parti di Bergamo come Gian Piero Gasperini.