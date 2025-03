Esonero in Serie A: chiamano subito Mazzarri

Svolta immediata in Italia con un’altra panchina che può saltare nelle prossime ore e successivamente all’esonero sarà annunciato il nuovo allenatore con Walter Mazzarri pronto.

Possibile ribaltone in panchina in Serie A con la società che può cambiare allenatore a seguito di quelli che sono stati dei risultati deludenti che costringono il club a dover fare una valutazione nelle prossime ore riguardo quello che sarà il finale di campionato. Perché c’è l’allenatore attuale che può essere messo da parte per dare spazio ad un sostituto che può portare un nuovo comandante.

Attenzione a quelle che possono essere le scelte da parte del club per le ultime giornate di campionato che diventano ora decisive per la squadra che deve ottenere più punti possibili per salvarsi o sarà un vero disastro. Il club italiano non ha nessuna intenzione di retrocedere e per questo motivo che possono arrivare anche decisioni forti come l’esonero dell’allenatore in caso di altri risultati negativi.

Altro esonero in Italia: la scelta del nuovo allenatore

Si deciderà proprio in queste prossime ore il futuro dell’allenatore e il possibile esonero che può portare ad un nuovo tecnico in panchina. Ci sono ora delle novità che riguardano il futuro del tecnico che rischia di dover farsi da parte nel momento decisivo della stagione visto che la classifica di Serie A ora si sta complicando.

Occhio quindi a quello che può accadere in vista delle prossime ore perché ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il futuro di Davide Nicola con il Cagliari che può esonerarlo se dovesse fallire altri test decisivi per la classifica.

Perché in questo momento la posizione è in bilico e tutto a causa dei recenti risultati deludenti. Ora però ci saranno alcuni scontri diretti decisivi partendo dal primo in casa con Cagliari-Genoa e in questo momento si valuta l’esonero di Nicola se non dovesse riuscire ad ottenere una vittoria importante per la classifica finale.

In caso di esonero di Nicola il Cagliari può valutare anche Mazzarri che già conosce la piazza vista la sua esperienza negli scorsi anni.