Svolta Meret: niente rinnovo, firma con un’altra big italiana

Il portiere del Napoli potrebbe a sorpresa non prolungare il contratto con i partenopei. Per lui si aprono le porte di una permanenza nel nostro campionato

Il futuro di Meret potrebbe essere lontano dal Napoli. La trattativa per il rinnovo va avanti ormai da tempo, ma per il momento non si è ancora arrivati alla fumata bianca. Un mancato accordo che, stando a quanto riferito da tmw, starebbe portando i partenopei ad a valutare con attenzione un’altra possibilità. Il nome in questione è quello di Donnarumma. Il portiere è in uscita dal PSG e Manna ci starebbe ragionando.

L’eventuale arrivo di Gigio porterebbe Meret lontano dal Napoli nel prossimo calciomercato. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. La trattativa con l’estremo difensore prosegue ormai da tempo, ma, in caso di apertura di Donnarumma al trasferimento le cose potrebbero cambiare e il futuro di Meret in un’altra squadra anche se sempre in Italia. Vedremo come si svilupperà meglio la questione.

Calciomercato: Meret in Serie A, con chi firma

Meret spinge per una permanenza al Napoli, ma la trattativa in questo momento vive una fase di stallo. Da qui l’ipotesi di un tentativo di Donnarumma per la prossima stagione. Una situazione da tenere in considerazione e vedremo se i partenopei davvero faranno un tentativo per l’estremo difensore campano. Un eventuale suo arrivo porterà il friulano lontano dalla maglia azzurra e per lui ci potrebbe essere una opportunità importante.

Stando alle ultime informazioni, il Milan potrebbe sondare il terreno per Meret per sostituire Maignan. Il portiere si potrebbe svincolare al termine della stagione e rappresenta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione se non ci dovesse essere il rinnovo con il Napoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non c’è nulla di concreto. Ma è un qualcosa da seguire comunque nelle prossime settimane.

Il Milan ha bisogno di un portiere visto che Maignan ha il contratto in scadenza nel 2026. Una sua partenza costringerebbe i rossoneri a prendere un nuovo numero uno nel prossimo calciomercato e il nome di Meret è sulla lista di Tare per rinforzare la rosa.

Mercato Milan: Meret obiettivo numero uno per la porta

Meret resta un nome per il calciomercato del Milan soprattutto in caso di un mancato rinnovo di Maignan. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.ù

Di certo il Napoli sembra intenzionato a sondare il terreno per Donnarumma e questo rende molto difficile pensare ad una permanenza di Meret.