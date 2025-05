Calciomercato, van Bommel in Serie A: arriva il figlio d’arte

Un nuovo intreccio di calciomercato suggestivo in Serie A. Sprint totale in vista della prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla destinazione italiana. Il figlio d’arte è pronto a sbarcare in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova big, dove giocherà. Conosciamo subito tutti i dettagli per una svolta da urlo.

Ancora un figlio d’arte è pronto a sbarcare in Serie A. Mark van Bommel è diventato un allenatore di spessore internazionale: nelle ultime ore è stato accostato anche alla panchina della neopromossa Pisa. Spunta un nuovo intreccio decisivo in vista della prossima stagione con il figlio Ruben, ala sinistra classe 2004, attualmente in forza all’Az Alkmaar. Una voglia immensa di sbarcare subito nel campionato italiano per conoscere da vicino un’altra visione di calcio.

Calciomercato, l’intreccio in Serie A per van Bommel: la mossa vincente

Le big italiane sono sempre alla ricerca di giovani profili per rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Ecco la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova soluzione in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il figlio di Mark van Bommel, Ruben, potrebbe così sbarcare in Serie A seguendo le orme del padre protagonista da calciatore al Milan. Ala sinistra che può vantare già tante presente nel campionato olandese: l’Az Alkmaar potrebbe darlo subito via in vista della prossima stagione. Il giovane calciatore, classe 2004, è il nuovo profilo monitorato dal Bologna per allestire una rosa sempre molto competitiva in ottica futura.

Una novità dell’ultim’ora per provare così ad anticipare la folta concorrenza intorno al figlio d’arte. Ruben van Bommel è pronto ad accettare così la destinazione italiana. Il club emiliano ha messo nel mirino già diversi profili di prospettiva per allestire una rosa competitiva a Vincenzo Italiano. Dopo il trionfo in Coppa Italia l’allenatore rossoblu ha optato per dare continuità al progetto bolognese: ora l’obiettivo è quello di essere protagonista in Europa League con il sogno chiamato Champions e Scudetto.

Dopo tante stagioni a Bologna l’aria è cambiata con un progetto dalle basi solide: van Bommel è pronto a firmare in Serie A per mettersi subito a disposizione di Italiano. Una nuova mossa vincente per rinforzare l’attacco della squadra rossoblu in ottica futura: ormai ci siamo per la soluzione immediata.