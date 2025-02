Dalla Serie A all’Argentina: lo stanno vendendo, annuncio del presidente

Importanti novità di mercato sul giocatore di Serie A, che è sempre più vicino all’addio che potrà materiallizzarsi già nelle prossime ore.

A sorpresa, infatti, alla lista delle pretendenti si è aggiunta una squadra argentina che ha intenzione di chiudere l’affare in tempi rapidi.

C’è la possibilità di definire l’operazione già nei prossimi giorni, con la partenza per l’Argentina da parte del giocatore che è intenzionato a vivere questa nuova avventura lontano dall’Europa.

Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro del giocatore di Serie A, che ha disputato una prima parte di stagione nel campionato italiano con dei risultati altalenanti.

Ecco perché, con la fine del mercato invernale, è rimasta viva questa possibilità, di cedere il calciatore in un altro campionato. Ecco la strategia dell’agente e del club che è pronto a risparmiare sull’ingaggio del giocatore.

Cessione in Argentina: lascia l’Italia, si avvicina la fumata bianca

Nuove indiscrezioni di mercato relative al possibile colpo da parte del club argentino, che ha messo nel mirino il giocatore di Serie A.

Le parti hanno già un accordo di massima per questo trasferimento, che è ad un passo dalla conclusione.

Prima di sbloccare l’affare, serve la rescissione del contratto da parte del club di Serie A che dovrà liberare il giocatore che ormai non rientra nei piani della società

Addio Cagliari: ritorno in patria per Palomino

Svolta a sorpresa per il difensore argentino. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, in queste ore è atteso l’annuncio ufficiale riguardo la rescissione con il Cagliari.

Infatti, dopo l’addio dalla Serie A, Palomino andrà a vestire la maglia del Talleres de Cordoba che è pronta a rinforzare la propria retroguardia, aggiungendo carisma e leadership alla squadra con l’arrivo dell’ex Atalanta, che nella prima parte di campionato ha giocato con i rossoblù a Cagliari totalizzando 9 presenze ed un gol.

Come riportato dal portale 351Deportes, le parti sono vicini all’accordo con i dirigenti che hanno già l’intesa con l’entourage del giocatore per portare al Talleres Palomino. Prima di completare il trasferimento, il giocatore deve raggiungere l’accordo con il Cagliari per la rescissione del contratto.

Il presidente Andres Fassi, nel corso di un’intervista a Cadena 3, ha confermato l’affare. “Stiamo provando a prendere Palomino, è una delle opzioni per la nostra difesa”. Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con le parti che sono sempre più vicine alla definitiva svolta.