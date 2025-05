Calciomercato, un big rescinde il contratto: affare da Barcellona

Nuovo intreccio di calciomercato in vista della prossima stagione. Spunta l’affare a zero da Barcellona: nuova mossa vincente in Serie A, la verità

La dirigenza del Barcellona ha intenzione di abbassare il monte ingaggi dopo il rinnovo milionario di Lamine Yamal. Pochi minuti fa è arrivata la notizia dell’addio a parametro zero in vista della prossima stagione: ecco la mossa decisiva per chiudere subito l’affare in Serie A. Conosciamo i dettagli della sua destinazione futura: l’intreccio con il club blaugrana.

Le big della Serie A continuano a pensare a nuovi colpi in ottica calciomercato. Spunta un nuovo affare decisivo: rescinde il contratto con il Barcellona per iniziare una nuova avventura. Un momento suggestivo per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova idea proveniente dal top club blaugrana. Un big rescinde il suo contratto con i catalani per iniziare una nuova avventura a titolo definitivo. Tutti i dettagli preziosi per far gioire subito i tifosi delle squadre italiane: ecco la novità assoluta proveniente dal portale spagnolo con l’addio a parametro zero.

Calciomercato, arriva a zero: la mossa vincente

Nelle ultime stagioni non ha avuto troppo spazio al Barcellona: è volato in giro per l’Europa per scegliere la miglior destinazione possibile. Accostato alle big della Serie A già in passato, ecco la nuova alternativa suggestiva per rinforzare la retroguardia.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Lenglet è pronto a dire addio al Barcellona dopo tanti prestiti negli ultimi anni. Ha vestito la maglia del Tottenham e dell’Atletico Madrid, ma ora sarà farà le valigie a titolo definitivo. Il centrale francese ha intenzione di sposare un nuovo progetto a lungo termine dopo l’ultima avventura con i colchoneros. Lenglet ha tanta voglia di rimettersi in pista splendendo di luce propria.

Occasione interessante in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: il centrale francese è vicino all’Atletico Madrid, ma le big della Serie A come Inter e Milan potrebbero pensare a lui in vista della prossima stagione. I top club europei stanno monitorando la situazione in ottica futura: spunta l’affare decisivo per chiudere la trattativa.

A breve lascerà il club blaugrana per una nuova destinazione immediata. Lenglet vuole subito ambire a grandi palcoscenici dopo gli anni sotto contratto con il Barcellona: tutto può cambiare nei prossimi giorni in attesa dell’annuncio ufficiale della risoluzione contrattuale. Ormai ci siamo per l’addio definitivo da Barcellona.