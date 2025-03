Conte, ci risiamo: lascia Napoli per un altro club

Clamoroso colpo di scena e svolta per le panchine italiane perché ci sono delle novità che arrivano riguardo la possibilità che Antonio Conte lasci Napoli.

Può cambiare tutto da un momento all’altro con la concreta possibilità che alla fine possa arrivare anche una svolta per la panchina del Napoli in base a quello che sarà il futuro di Antonio Conte che può trovarsi al termine della prima stagione con gli azzurri già ad un bivio tra addio e conferma per il futuro. In questo momento circolano tante voci e vengono fuori anche dei nuovi retroscena che riguardano quello che può accadere per la panchina del club partenopeo.

Dopo meno di un anno sulla panchina del Napoli ha già riportato la squadra in lotta per i vertici del calcio italiano Antonio Conte che ha dimostrato per l’ennesima volta come con il suo lavoro riesca ad ottenere risultati importanti. Adesso per questo motivo che le società anche stesso in Italia si sono rifatte avanti per l’allenatore che può davvero essere convinto da oltre offerte anche in base a ciò che è accaduto proprio a Napoli quest’anno.

Calciomercato Napoli: Conte può andare via, chi lo vuole

Una situazione complicata quella che si è venuta a creare nelle ultime settimane in casa Napoli dopo che nel mercato invernale con la cessione di Kvaratskhelia il club non è riuscito a rimpiazzare il georgiano con nessun giocatore di livello e per questo sono arrivati risultati più deludenti vista la mancanza di uomini tra infortuni e mercato che hanno fatto perdere al Napoli la testa della classifica. Una vicenda che ha scottato Antonio Conte che non sembra più essere di buon umore come ad inizio dell’avventura azzurra.

In molti ora pensano ad Antonio Conte come nuovo allenatore se dovesse lasciare Napoli e attenzione al ritorno di fiamma di Juventus e Milan per il tecnico italiano. Sullo sfondo ci sarebbe anche la Roma, ma adesso arrivano delle importanti notizie che riguardano proprio la svolta che può mettere tutti d’accordo.

Conte potrebbe tornare alla Juventus e il club bianconero pensa seriamente a lui per ricostruire un ciclo vincente. Di mezzo però c’è il Napoli con un contratto fino al 2027 e attenzione a quello che può accadere quindi la prossima estate con un altro caso spinoso per gli azzurri.