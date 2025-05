Calciomercato, il danese firma in Serie A: colpo in attacco

Novità importanti in Serie A per chiudere subito nuovi intrecci di spessore internazionale. Spunta l’affare dall’Austria: arriva l’attaccante danese

Tante big italiane sono alla ricerca di nuovi profili di spessore internazionale. Un nuovo intreccio decisivo dall’Austria per chiudere subito la trattativa che porta all’attaccante danese: ecco la decisione immediata in vista del futuro.

Un momento decisivo per sognare in grande. Spunta un nuovo intreccio dal campionato austriaco per l’attaccante danese finito nel mirino della big della Serie A. Una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione: ecco la mossa decisiva per continuare a chiudere affari di spessore internazionale. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla fumata bianca: un nuovo profilo a sorpresa per sognare sempre più in grande.

Calciomercato, arriva subito dall’Austria: l’annuncio

Le big della Serie A sono alla ricerca di colpi entusiasmanti in vista del futuro. Ecco la nuova soluzione immediata per puntare in alto: saranno decisive le prossime ore per ambire a grandi palcoscenici.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Fiorentina ha messo gli occhi sull’attaccante danese dello Sturm Graz William Boving. Sulle sue tracce ci sono anche Southampton, Real Betis, Stoccarda, Wolfsburg, Magonza e Friburgo: il club viola cercherà di anticipare la folta concorrenza per ambire a grandi palcoscenici. Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, il ds Pradè è alla ricerca di un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione.

Un profilo giovane, classe 2003, poco conosciuto in Serie A: ha realizzato 11 gol in stagione attirando tante big europee. La Fiorentina è alla ricerca di un sostituto di Moise Kean, pronto a fare le valigie nei prossimi giorni. Una nuova mossa a sorpresa per annunciare così il nuovo colpo dall’Austria.

William Boving non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità: spunta così la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Protagonista con la maglia dello Sturm Graz, il danese è pronto per scegliere il progetto della Fiorentina. Il club viola dovrà risolvere in tempi brevi la grana allenatore dopo le dimissioni di Palladino.

I prossimi giorni saranno decisivi per continuare a sognare in grande: l’annuncio potrebbe arrivare entro gli inizi di giugno. Una nuova idea suggestiva per puntellare l’attacco viola in caso di addio di Moise Kean sempre più lontano dalla Fiorentina.