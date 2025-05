Donnarumma in Serie A: cambia tutto, c’è il sì del portiere

La finale di Champions League potrebbe essere una delle ultime partite di Gigio con la maglia del PSG. Un suo ritorno in Italia non è da escludere

Vincere la Champions League con il PSG per chiudere al meglio la sua esperienza con la maglia parigina. Potrebbe essere questo l’obiettivo del portiere italiano visto che il suo futuro è tutto da scrivere. Il rinnovo con il club transalpino non è ancora arrivato e per questo motivo Donnarumma, secondo le informazioni di Konur, avrebbe preso una decisione molto importante sul suo futuro in ottica calciomercato estivo.

Il portiere sarebbe assolutamente disponibile a trasferirsi in Italia nel prossimo calciomercato in caso di una rottura definitiva con il PSG. I parigini senza rinnovo difficilmente lo terranno in rosa visto il contratto in scadenza. Questo dovrebbe consentire a Donnarumma di riaprire il discorso ritorno in Serie A nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Donnarumma in Serie A, con chi firma

Il ritorno di Donnarumma in Serie A non è più un qualcosa di impossibile. Il portiere piace molto a diversi club e il contratto in scadenza nel 2026 con il PSG consente comunque di guardare con fiducia a questa possibilità. Se poi aggiungiamo l’apertura dell’estremo difensore allora le condizioni sono destinate ad essere assolutamente quelle convenienti per rivedere l’estremo difensore nel nostro campo.

Un ritorno di Donnarumma che sembra essere destinato a dare il via ad un testa a testa fra Inter e Juventus nel prossimo calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore come Gigio in porta visto che Sommer è sempre più vicino ad una partenza e Martinez non ha convinto in modo pieno per fare il primo. Dall’altra parte una squadra bianconera che sta cambiando molto e l’idea dell’ex Milan potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Donnarumma ha come priorità quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione con il PSG e poi si penserà al futuro. Il contratto in scadenza nel 2026 rappresenta una occasione di calciomercato per Inter e Juventus e lo stesso portiere potrebbe aprire. Senza dimenticare che con una proposta di livello i parigini sbaraglierebbero la concorrenza andando a trovare il via libera anche di Donnarumma. Insomma, un qualcosa che terrà banco per diverso tempo.