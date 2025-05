Juventus, arriva il giovane centrale: Tare anticipato

La Juventus continua a pensare al futuro per nuovi affari in Serie A. Spunta lo sprint decisivo, il neo ds del Milan Igli Tare a mani vuote

Un momento decisivo per annunciare subito i prossimi acquisti. Nel mirino del club bianconero ci sono numerosi profili interessanti: spunta l’intreccio con il Milan. Ecco il dettaglio a sorpresa per chiudere subito la futura operazione in casa Juventus.

La dirigenza bianconera è già al lavoro per puntellare la rosa del futuro della Juventus. In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, il ds Giuntoli si è già portato avanti per nuove soluzioni immediate. Conte resta in pole per il post Tudor, ma la sua decisione ufficiale non è ancora arrivata.

Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa di Giuntoli: il primo affare

Rappresenta il futuro della Nazionale italiana grazie ai suoi miglioramenti costanti in Serie A. Le big lo monitorano da tempo, ma ora la Juventus può avere la meglio per un nuovo affare suggestivo.

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano L’Arena, la Juventus sarebbe in pole per il giovane difensore dell’Hellas Verona Diego Coppola. Convocato anche in Nazionale maggiore dal Ct Luciano Spalletti, l’affare si avvia alla conclusione per circa 15 milioni di euro con 12 di parte fissa e 3 di bonus.

Cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione, è pronto per una nuova avventura in Serie A compiendo il salto definitivo con una big italiana. Classe 2003, non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici giocando in Champions League. Un momento decisivo per chiudere subito l’operazione di calciomercato tanto ambita: Diego Coppola potrebbe già essere ufficialmente un giocatore della Juventus nei prossimi giorni.

Un intreccio decisivo anche con il Milan che ha intenzione di rinforzare la retroguardia del futuro. Vincenzo Italiano resta la prima scelta, ma l’allenatore è pronto a rinnovare con il Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia. La dirigenza rossonera dovrà trovare subito la svolta per anticipare le altre big italiane: ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare in casa Juventus.

Il giovane difensore dell’Hellas Verona ha attirato anche gli interessi del Ct Luciano Spalletti che l’ha premiato con la convocazione in Nazionale maggiore per le prossime sfide importanti degli azzurri. A breve potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per chiudere la trattativa lampo. Si sogna in grande per una nuova destinazione ambita per lui.