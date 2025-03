Juventus, prima cessione: ha deciso Elkann

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus dopo quello che è accaduto in questa stagione disastrosa che rischia di essere anche fallimentare per il club bianconero.

Tanti i soldi investiti e tutto è stato sbagliato fino a questo momento, dagli acquisti dei calciatori e la scelta dell’allenatore che è appena stato esonerato. Dopo aver fallito l’obiettivo in ogni competizione giocata ora resta soltanto il campionato alla Juve con 9 partite da qui al termine della stagione che diventano decisive per stabilire se il club riuscirà a qualificarsi per il 4 posto o meno (che vorrà dire Champions League il prossimo anno).

Fa tutta la differenza del mondo arrivare al 4 o 5 posto per la Juventus che si gioca la zona Champions e tanti soldi in ballo, ma a prescindere di come andrà sembra che i vertici della società hanno già dato indicazioni su quello che accadrà la prossima estate. Perché la Juve dovrà ripartire da un ‘anno zero’ e questo rischia di complicare il processo di crescita che può partire proprio da grandi addii.

Calciomercato Juventus: pronta una grande cessione, il nome

A prendere la situazione in mani è stato direttamente John Elkann che al comando della Juventus è pronto a rilanciare definitivamente il club bianconero verso una direzione ben precisa andando a provare l’ennesima manovra che può essere la svolta per un club che da anni va avanti a fatica e commettendo grandi errori.

Ci sono ora delle novità che riguardano quello che può accadere la prossima estate. Perché Il Corriere dello Sport parla di quelle che possono essere le scelte della Juventus di andare a sacrificare alcuni giocatori della rosa per costruire una squadra diversa il prossimo anno. Elkann ha deciso con un forte e chiaro stop alle ricapitalizzazioni, visto che Exor dal 2019 ha versato quasi 600 milioni nelle casse bianconere e ora ha deciso di chiudere i rubinetti.

L’obiettivo è autosufficienza e sostenibilità per il futuro e per questo motivo che ora la Juventus in vista dei prossimi mesi dovrà lavorare diversamente e mette i propri gioielli in vetrina: Gatti, Cambiaso, Vlahovic e Yildiz sono in vendita e possono partire da un momento all’altro.

Chi rischia più di tutti è Vlahovic visto anche il contratto in scadenza, ma cifre importanti possono arrivare dalle cessioni di Gatti, Cambiaso e Yildiz con la Juve pronta a venderne anche più di uno tra questi. Si attenderanno le offerte entro la prossima estate.