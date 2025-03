Esonero dopo il weekend: scelto il sostituto, si è offerto lui

I campionati sono arrivati ormai alle battute conclusive e ci sono alcune situazioni in bilico: pronto un nuovo esonero.

Ci sono situazioni che sono in bilico totalmente perché potrebbero esserci delle novità già dopo il weekend attuale. Il momento del calcio italiano è molto delicato e ora diverse società possono optare per cambiamenti importanti che possono stravolgere totalmente il finale di stagione.

I campionati stanno andado verso il termine, le classifiche sono sempre più vicine a come si chiuderanno e per questo è tempo di cambiare ora se non si vuole rischiare di non raggiungere gli obiettivi importanti che erano stati prefissati.

Nuovo esonero: pronto l’addio dell’allenatore

Il calcio italiano è in un periodo cruciale con tutte le difficoltà che si sono palesate fino a questo momento che dovranno necessariamente essere risolte per non arrivare in fondo ai campionati con situazioni spiacevoli da gestire.

Il futuro di molti allenatori è in bilico in questo periodo: alcune società stanno pensando a un cambiamento perché se si continua in questa direzione si potrebbe arrivare a grandi rimpianti alla fine della stagione.

Secondo le ultime notizie ci potrebbe essere un nuovo esonero in queste ore: hanno già individuato il sostituto.

Palermo nel caos: Dionisi verso l’esonero?

Il Palermo può esonerare Alessio Dionisi entro l’inizio della prossima settimana. I rosanero erano partiti con l’obiettivo della promozione in Serie A ma la stagione poi non è andata come sperato e ora ci sono delle importanti difficoltà da gestire. Al momento i siciliani sono al nono posto in classifica e quindi fuori anche dalla corsa playoff ma potrebbero provare a scavalcare qualche posizione vincendo contro la Salernitana.

In caso di mancata vittoria l’esonero di Dionisi sarà pressoché certo e avrebbe effetto immediato. È stato perdonato in più occasioni, si è voluto portare avanti il progetto con l’ex Sassuolo proprio per evitare cambi di rotta improvvisi che ora, però, potrebbero diventare necessari.

L’esonero di Dionisi potrebbe portare al ritorno di Delio Rossi al Palermo. L’allenatore è già pronto a firmare, si è detto ampiamente disponibile per tornare al Palermo dopo diverso tempo per portare gioia e risultati.

Delio Rossi al Palermo? Le sue parole

“Se il Palermo dovesse avere bisogno, sa che ci sono. Ma mi auguro che Dionisi resti e che la squadra si riprenda senza dover cambiare allenatore”, ha annunciato Delio Rossi in un’intervista rilasciata al sito Ilovepalermocalcio.com.

Delio Rossi ha già allenato il Palermo dal 2009 al 2011 e anche nel 2019 e ora sarebbe pronto al ritorno per provare a riportare la piazza siciliana in Serie A.