Esonero nel weekend: hanno scelto Mazzarri

Svolta immediata per la panchina con il club italiano che ora fa sul serio e pensa di provare con un esonero a cambiare il futuro e c’è Mazzarri nel mirino.

Una situazione un po’ complicata quella che si è venuta a creare in Italia per una società che non sta per nulla ottenendo i risultati che sperava e adesso si proverà a cambiare le cose con un ribaltone in panchina immediato che può essere decisivo per il finale di stagione. Si vuole provare a raggiungere l’obiettivo, ma non sarà per nulla facile e per questo motivo che adesso si valuta l’esonero dell’allenatore con Mazzarri in pole.

Non sarà facile però convincere l’ex Napoli a rimettersi in gioco a così poche gare dalla fine in una situazione davvero complicata. Perché sono tante le offerte arrivate in questi mesi alla corte di Mazzarri che però vorrebbe aspettare ancora un po’ e accettare poi un progetto ambizioso per provare a tornare ad essere grande in futuro. Spuntano fuori delle nuove voci che riguardano proprio quello che pensa di fare l’allenatore ora che si incrementano le notizie su un suo ritorno.

Nuovo esonero in arrivo: la scelta è Mazzarri

Possibile svolta in Italia con la società che ora valuta davvero quello che può essere il cambio allenatore con un esonero che può aprire una nuova occasione per Mazzarri, ma non è detto che l’allenatore accetti di rimettersi in gioco in questo modo.

Perché in questo momenti la situazione è davvero molto complicata per il Brescia che pensa di esonerare Maran di nuovo. Il ritorno del tecnico in panchina non ha poi dati i frutti sperati e in questo momento la squadra si gioca ancora tutto nella zona retrocessione e playout con il club lombardo che è appeso ad un filo.

Proprio le prossime ore possono essere decisive per arrivare poi all’esonero di Maran dal Brescia e la scelta del nuovo allenatore. Il sogno è Mazzarri che gode di grande esperienza, ma è difficile pensare ad oggi che l’ex Napoli possa accettare un’offerta in Serie B a poche giornate dalla fine in una situazione davvero difficilissima per il Brescia.