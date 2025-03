Fabregas lascia il Como con un clausola che lo “rovina”: dove allenerà

Cesc Fabregas è uno degli allenatori maggiormente ricercati dalle big per la prossima stagione: ora spunta una clausola clamorosa.

L’allenatore spagnolo è al suo primo anno in Serie A ma sta già facendo benissimo, portando idee di gioco ben definite e utili a creare intorno al fenomeno Como grande attenzione mediatica, anche per lo sviluppo dei giovani calciatori che stanno prendendosi la scena di settimana in settimana.

Il futuro di Ces Fabregas è tutto ancora da scrivere ma sembra destinato a una carriera molto importante che può portarlo a sedersi anche sulle più importanti panchine di Serie A ed europee.

Fabregas lascia il Como: le ultime sul futuro

Il nome di Cesc Fabregas inizia a essere molto importante per le big della Serie A e non solo che intendono cambiare allenatore e che vogliono un progetto innovavito. Le sue idee e la sua filosofia di gioco sono ispirate al suo Barcellona e al suo Arsenal, oltre che al calcio spagnolo di cui è stato grande esponente e per questo motivo attrae ancora di più.

A fine stagione si parlerà solo di Fabregas perché è da lui che potrebbe partire l’effetto domino degli allenatori in Serie A: ci saranno molti cambiamenti e lui può essere il primo ad accettare.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cesc Fabregas può lasciare il Como con una clausola rescissoria davvero molto particolare che potrebbe non fargli benissimo.

Clausola di Fabregas: cosa deve pagare per lasciare il Como

L’addio di Fabregas al Como è una possibilità concreta per il futuro dell’allenatore spagnolo che vuole già fare un salto di qualità importante nella sua carriera, visto che ora si parla solo di lui e potrebbe essere l’occasione giusta per accettare una big.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, pare che nel contratto di Fabregas ci sia una clausola molto particolare che coinvolga anche le sue quote societarie del club comasco.

Fabregas potrebbe allenare un’altra squadra ma solo se cederà le sue quote del Como, rinunciando di conseguenza ad un grande investimento. Dunque per l’allenatore spagnolo ci sarà da ragionare molto bene prima di fare un passo del genere.

Futuro Fabregas: c’è il Milan in prima fila

Il futuro di Cesc Fabregas può essere al MIilan. I rossoneri stanno già cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione perché vogliono dar vita a un nuovo progetto a lungo termine e diranno addio a Sergio Conceiçao.

Fabregas accetterebbe volentieri il Milan se il progetto che gli verrà presentato sarà di reale crescita della squadra e con grandi ambizioni. Ma soprattutto se dal punto di vista del calciomercato sarà anche lui parte integrante delle scelte.