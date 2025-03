Fabregas-Milan, ne ha parlato lui stesso in conferenza

Cesc Fabregas è pronto al definitivo salto di qualità in carriera dopo l’ottimo ultimo anno e mezzo alla guida del Como.

L’allenatore spagnolo ha dimostrato di avere idee ma soprattutto personalità, anche perché la sua squadra non ha mai neanche per un secondo smesso di fare quello che sembrerebbe riuscirgli meglio: giocare a calcio. Anche nelle sconfitte il Como è sempre uscito a testa alta, discorso sul quale Fabregas ha molto spesso perseverato nei post partita.

Per una realtà come quella lariana l’importante adesso è affermarsi e confermarsi. Poi sicuramente arriveranno i risultati, ma non con Cesc Fabregas in panchina a quanto pare.

Indizio sul futuro: annuncio di Fabregas in conferenza

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cesc Fabregas, che grazie all’ottimo lavoro svolto fino ad oggi a Como è diventato uno degli allenatori più appetibili e credibili nell’intero panorama calcistico europeo. Essendo anche azionista della società Lariana, prima di lasciare quel “ramo del Lago…“ lo spagnolo potrebbe ragionarci su un pochino di più prima di liberare il suo ufficio al Sinigaglia, ma per affermarsi anche in panchina, dopo l’incredibile carriera in campo, non può fare altrimenti.

Fabregas si starebbe dunque cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione, anche se nelle sue dichiarazioni non si è mai realmente percepita la voglia di lasciare il progetto Como. Almeno fino ad oggi, quando nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di campionato, ha lasciato un indizio importante in merito al suo futuro.

Alla vigilia della sfida di San Siro, infatti, Fabregas ha parlato dei flirt che ha avuto col Milan quando era calciatore. Lo spagnolo ha confermato e rivelato contatti che risalgono addirittura al 2016 e che potrebbero riaggiornarsi quest’estate nel momento in cui il Diavolo decidesse di affidare la panchina rossonera proprio all’allenatore Como, che per idee e filosofia rappresenterebbe essere il profilo giusto per questa squadra.

Fabregas ha confermato tutto

Adesso è alla guida del Como ed ha un solo obiettivo in testa: conquistare una salvezza che alla prima stagione potrebbe significare tanto, soprattutto per gli importanti investimenti fatti dalla società sia la scorsa estate ma soprattutto a gennaio.

Riuscendo in quest’impresa Fabregas attirerebbe ulteriormente su di sé l’attenzione delle migliori squadre d’Italia e d’Europa, con il Milan che potrebbe di conseguenza anticipare i tempi per evitare di rimanere poi a mani vuote. A fronte di questo non è ad escludere che al termine della sfida di domani le parti si incornino per cercare di mettere le basi per un accordo importante in vista dell’estate. Staremo a vedere.