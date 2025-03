Milan: dopo Allegri un altro grande ritorno in panchina

Conceicao ha le ore contate. Il tecnico portoghese sta per terminare la sua esperienza al Milan: nuove voci riguardo l’addio dell’allenatore, che sarà sostituito non solo da Allegri.

La notizia di oggi è l’arrivo al Milan di Allegri in vista della prossima stagione. La società sembra aver rotto gli indugi ed è decisa a richiamare proprio Max, che è attualmente fermo e reduce dall’esperienza alla Juventus.

Ha voglia di rivalsa ed è pronto a mettersi in gioco, in un contesto non proprio facile come quello rossonero. Ovviamente, prima della nomina ufficiale bisognerà attendere la fine della stagione.

A questo punto, quindi, Conceicao terminerà la sua avventura al Milan?

Giorno dopo giorno escono fuori voci ed indizi che allontanano sempre di più Conceicao dal Milan.

Il momento non è proprio felicissimo per il tecnico portoghese che sa di essere in discussione. Con un contratto in scadenza a giugno 2025, le percentuali di riconferma sono pari allo zero.

Ecco perché, in caso di passo falso contro il Lecce, il Milan potrebbe anche decidere di chiudere in anticipo il rapporto con Conceicao.

Milan: chi prendono al posto di Conceicao?

A inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. Eppure le difficoltà della squadra sono evidenti con il cambio in panchina che non ha dato i frutti sperati, anzi.

Tutto si è complicato con l’uscita prematura dalla Champions che ha compromesso anche i conti del club.

Adesso non resta che la Coppa Italia, come unico obiettivo stagionale per i rossoneri che si sono distanziati anche dalla zona Champions League.

Ed è per questo motivo che, per chiudere al meglio il finale di stagione, la società potrebbe anche optare per l’esonero di Conceicao con l’arrivo in panchina di una vecchia conoscenza del club rossonero.

Milan: esonero Conceicao, Tassotti traghettatore

Sono ore decisive per il futuro dell’allenatore del Milan Conceicao che rischia l’esonero in caso di passo falso contro il Lecce. Il tecnico, che ha ormai perso la fiducia dell’intero ambiente rossonero, è sulla graticola e nell’ultima conferenza stampa è apparso visibilmente nervoso.

Ecco perchè in caso di ribaltone in panchina, la società potrebbe decidere di nominare come traghettatore del Milan Tassotti.

Una firma che farebbe da preludio al ritorno di Allegri, che potrebbe accogliere nuovamente nel suo staff Tassotti.