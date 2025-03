Juventus, già scelto il dopo Igor: il piano di Giuntoli

La Juventus ha deciso di cambiare allenatore subito: via Thiago Motta e dentro Tudor ma in estate cambieranno ancora il tecnico.

I bianconeri stanno vivendo un stagione davvero complicatissima che non è ancora chiaro come si chiuderà. La Champions League è rimasto l’ultimo obiettivo possibile da raggiungere ma non sarà semplice visto quanto accaduto nelle ultime ore che potrebbe scombussolare ancora di più la squadra e creare ulteriore caos, ancor di più di quanto non ce ne sia stato fino a questo momento.

Il futuro immediato della Juventus si chiama Igor Tudor: l’allenatore croato torna in bianconero ed è pronto a dare tutto per permettere alla Juventus di arrivare in Champions League e di guardare al futuro con grande ottimismo.

Juventus: Tudor via a fine stagione? Le ultime

La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta e di affidare a Igor Tudor le sorti della squadra fino alla fine della stagione. Ora c’è bisogno di idee chiare e semplici e soprattutto di qualcuno che sappia e possa infondere lo “spirito Juventus” nello spogliatoio, qualcuno che conosca a fondo l’argomento bianconero.

Tudor sembra l’uomo giusto per portare la Juventus in Champions League ma poi il suo futuro potrebbe cambiare. Il contratto prevede un accordo fino a giugno con opzione per la prossima stagione ma a favore della Juve, quindi il destino è tutto nelle mani del club.

Con la qualificazione in Champions League, Tudor potrebbe proseguire come allenatore della Juventus: ma si fanno anche molti altri nomi per il 2025/26.

Nuovo allenatore Juventus: Gasperni e Conte i sogni

Il nuovo allenatore della Juventus potrebbe essere italiano e provenire dalla Serie A. Ci sono diversi profili che piacciono molto a Giuntoli ma soprattutto alla dirigenza che intende riportare la Juve in alto con un progetto molto serio e ambizioso, capace di far sognare nuovamente e sempre di più i tifosi.

Il primo nome in assoluto sulla lista della Juventus è quello di Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli è tifosissimo della Juve e già in passato ha scritto grandi pagine da allenatore con i bianconeri, prima di separarsi in malomodo con Agnelli. Ovviamente riuscire a convincere Conte non sarà affatto semplice proprio a causa del contratto in essere con il Napoli che non ha la minima intenzione di lasciarlo partire.

Poi sul secondo gradino dei desideri c’è Gian Piero Gasperini, considerato la figura adatta per iniziare un progetto a medio-lungo termine. Dirà addio all’Atalanta con ogni probabilità e convincerlo non sarà difficilissimo ma ci sono altre valutazioni in corso.

Idea Baroni: la Juventus è su più fronti

Il futuro della Juventus è in alto mare. Tutto, o molto, dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Se non dovesse arrivare si ridimensionerebbero di molto anche le idee legate al futuro, visto che non ci sarebbero i grossi introiti che invece con l’Europa sarebbero garantiti.

A quel punto uno dei candidati forti come nuovo allenatore della Juventus sarebbe Marco Baroni. Non ha ancora certezze sul suo futuro alla Lazio e se dovesse chiamare la Juve accetterebbe volentieri.