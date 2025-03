Conto alla rovescia per Conte: lascia Napoli con un pupillo

Ad appena un anno dal suo arrivo in panchina, Antonio Conte avrebbe deciso di liberare il suo ufficio di Castelvolturno e lasciare Napoli.

L’incompatibilità con Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto la meglio, con il salentino che comunque rispetterà il suo accordo quantomeno fino al termine di questa stagione, dedicando forze fisiche e mentali ad un rush finale che potrebbe regalare alla sua squadra uno scudetto che fino a luglio era impensabile.

Nonostante questo, comunque, sarebbe già cominciato il conto alla rovescia per l’arrivo in panchina di Antonio Conte, che resterà in Serie A e si porterà a quanto pare dietro da Napoli anche un suo pupillo.

Conte lascia Napoli: iniziato il conto alla rovescia

Da qui al termine della stagione ne usciranno di tutti i colori, ma l’unico a sapere cosa il futuro ha realmente in serbo per lui è lo stesso Antonio Conte. L’allenatore salentino è ben consapevole di quello che deve fare, al punto che in questi giorni si starebbe già cominciando a parlare di quelle che sono le sue richieste di calciomercato non per il Napoli, ma per addirittura la sua nuova squadra.

Indiscrezioni incredibili che non fanno altro che confermare una cosa: al termine di questa stagione Antonio Conte libererà il suo ufficio di Castelvolturno e lascerà il club partenopeo ad appena 12 mesi dal suo trionfare approdo. A giochi fatti il salentino farà sicuramente chiarezza su quanto successo in questo anno, o forse no, anche perché potrebbe non valerne la pena. A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi su quale panchina l’allenatore italiano finirà nella prossima stagione: Milan? Roma? Tutte soluzioni credibili ed affascinanti, ma il futuro è altrove.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di Sportitalia Tancredi Palmieri, dalle parti della Continassa sarebbe addirittura incominciato il conto alla rovescia per il ritorno alla Juventus di Antonio Conte, pronto ed entusiasta nel riprendere in mano la situazione in quel di Torino proprio come fatto nella nel 2011.

Conte cambia squadra: lo segue un fedelissimo

Il ritorno di Antonio Conte alla Juventus è più realtà di quanto effettivamente si possa immaginare. Il collega di Sportitalia Tancredi Palmieri parla addirittura di un conto alla rovescia, sicuro che il salentino al termine di questa stagione chiuda il suo ufficio di Castelvolturno per tornare lì dove è diventato grande prima da giocatore e poi da allenatore, in bianconero per l’appunto.

Conte potrebbe però non essere l’unico a compiere il viaggio Napoli-Torino in estate. Il salentino potrebbe infatti decidere di portarsi dietro un fedelissimo, come ad esempio Giacomo Raspadori, giocatore per il quale Cristiano Giuntoli aveva fatto un tentativo già in estate. Occhio però anche ai nomi di Amir Rrahmani e Frank Zambo Anguissa, due dei pilastri della formazione partenopea dei quali si parla forse anche troppo poco, ma che per Antonio Conte sono imprescindibili. E chissà che non lo possano diventare anche alla Juventus. Staremo a vedere.