Milan, Conte più il suo pupillo: contatti in corso

In piena lotta scudetto con il Napoli, Antonio Conte si sta concedendo il lusso di pensare al suo futuro nella prossima stagione.

L’impressione è che questo non sia più in azzurro, come confermano velatamente anche i contatti di questi giorni con un’altra grande di Serie A, il Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, in vista dell’importante rivoluzione in programma quest’estate, il club rossonero avrebbe contattato Antonio Conte con l’intento di convincerlo a lasciare Napoli e sedersi sulla panchina rossonera, scenario ad oggi complicato ma non impossibile.

Il salentino non avrebbe infatti del tutto chiuso le porte ad un ritorno a Milano, soprattutto dopo la promessa che gli è stata fatta da Giorgio Furlani.

Il Milan punta su Conte ed un suo pupillo

Il futuro di Antonio Conte potrebbe non essere più a Napoli a partire dalla prossima stagione. Il salentino sarebbe infatti finito al centro di alcune voci che lo vedrebbero essere sempre più vicino alla panchina del Milan.

Consapevoli degli errori commessi la scorsa estate, il Diavolo starebbe cercando in tutti i modi di metterci una pezza cercando di puntare su gente che forse avrebbe dovuto portare dalle parti di Milanello poco meno di un anno fa. Ed ecco perché il primo nome per la guida tecnica del futuro è proprio quello di Antonio Conte, che a quanto pare potrebbe essere seguito in rossonero da un suo pupillo, uno di quei giocatori dei quali non ha alcuna intenzione di fare a meno in quel di Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre all’allenatore salentino, il Milan potrebbe soffiare ai rivali partenopei anche Frank Zambo-Anguissa, giocatore in scadenza il prossimo giugno che non si è ancora pronunciato in merito al suo futuro. E chissà che del centrocampista camerunese non abbiano parlato proprio Antonio Conte e la dirigenza rossonera nei contatti andati in scena negli scorsi giorni stando al collega Sebastiano Sarno.

Conte la prima scelta per il futuro

Antonio Conte è il sogno proibito del Milan per la prossima stagione, e considerando i risultati che sta ottenendo in quel di Napoli, dalle parti di via Aldo Rossi si staranno sicuramente mangiando le mani per non aver puntato direttamente su di lui la scorsa estate. Adesso il salentino ha un contratto in essere con il club di De Laurentiis fino al 2027, motivo per il quale sarà complicatissimo riuscire a strapparlo ai partenopei.

C’è da dire, comunque, che l’alternativa sulla quale Giorgio Furlani eventualmente punterebbe non è assolutamente da meno. Stando alle ultime notizie, infatti, qualora il sogno Conte dovesse svanire, il Milan farebbe all-in su Massimiliano Allegri, allenatore che l’amministratore delegato rossonero ha avuto modo di conoscere e sentire negli scorsi giorni tramite una chiamata organizzata da amici in comune. L’ultima parola, comunque, spetterà al direttore sportivo, che con ogni probabilità sarà Fabio Paratici.