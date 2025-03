Calciomercato, prendono Milinkovic-Savic: 25 milioni o lo scambio

Il colpo dell’estate potrebbe essere Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo è pronto a fare il grande salto di qualità.

Il portiere del Torino sta disputando una stagione meravigliosa, mettendo in mostra prestazioni di altissimo livello che erano insperate all’inizio del campionato. È quasi sempre uno dei migliori in campo per il Toro e ora è entrato nel mirino dei top club del nostro campionato che per la prossima stagione intendono cambiare portiere e iniziare un nuovo ciclo.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic può cambiare da un momento all’altro, con situazioni che stanno iniziando a diventare davvero molto interessanti in vista del futuro.

Calciomercato: prendono subito Milinkovic-Savic dal Torino

La stagione di Milinkovic con il Torino è di altissimo livello. La sua leadership e le sue immense qualità lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori portieri della Serie A, visto il grande lavoro che ha messo in mostra con i granata in questa stagione.

La crescita di Milinkovic è sotto gli occhi di tutti, ora le big sono già in fila per acquistarlo e potrebbero esserci delle novità molto importanti nel giro di poco tempo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Milinkovic-Savic è già il nome per una big della Serie A: sono già avviati i colloqui e ora può arrivare subito la firma.

Napoli, idea Milinkovic-Savic: colloqui con il Torino

Il Torino si sta godendo il grande talento e la grande crescita di Milinkovic-Savic. Per Vanoli è anche molto importante dal punto di vista della costruzione del gioco e ha chiesto la sua permanenza ma ora c’è anche da capire la volontà del numero uno serbo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere al Napoli. Gli azzurri non conoscono ancora il futuro di Alex Meret e stanno iniziando a pensare a un nuovo portiere per poter avere tra i pali sempre uno dei calciatori più forti della Serie A.

Il portiere del Torino piace molto ad Antonio Conte che vuole un portiere di maggiore personalità tra i pali. Il club inizierà così a muoversi per capire la fattibilità dell’operazione, anche se il Torino non cede facilmente e come al solito partirà un’asta davvero molto importante.

Millinkovic al Napoli: le cifre dell’affare

Milinkovic-Savic può diventare il nuovo portiere del Napoli. E in realtà il colpo si può fare a prescindere dal rinnovo di Meret, secondo Sky Sport. Il Torino non cede facilmente e chiede non meno di 15 milioni di euro.

Il Napoli punta a un super sconto ma non è nemmeno da escludere uno scambio alla pari con Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è da tempo nel mirino del club granata e in estate potrebbe concretizzarsi l’affare con questo scambio di cartellini.