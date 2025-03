Compromesso con Allegri: firma solo se gli comprano il suo pupillo

Massimiliano Allegri è pronto a tornare dopo una stagione fuori dai giochi: vuole riprendere il percorso dopo l’ultima esperienza alla Juventus.

Massimiliano Allegri ha scelto di prendersi una lunga pausa e di resettare completamente le sue idee prima di accogliere una nuova esperienza importante da allenatore. Ora sembra pronto per una nuova avventura e ci sono già notizie di possibili accordi.

Ormai da settimane si parla spessissimo di Allegri, tenuto sotto controllo dai club di Serie A e dalle squadre dei campionati esteri che hanno intenzione di cambiare allenatore e di affidare la squadra a un tecnico di polso e molto bravo nella gestione degli spogliatoi.

Futuro Allegri: incontro in città

Il futuro di Massimiliano Allegri è un argomento che ormai tiene banco tutti i giorni e per gli appassionati di calcio non può essere che un’ottima notizia, visto che è anche uno degli allenatori più amati e desiderati dai tifosi. Dopo una stagione intera a fare da spettatore, questa volta pare che i puntini si possano unire facilmente e che il tecnico toscano sia davvero pronto al ritorno.

Dopo una stagione lontano dal calcio giocato Allegri è pronto a tornare in panchina per la nuova stagione. Ha studiato molto, si è preso del tempo per ragionare sul futuro e ora ja intenzione di rimettersi in gioco e vivere una nuova esperienza importante.

Secondo le ultime notizie, Allegri è pronto a tornare in Serie A: è stato avvistato in città e ora il momento delle firme potrebbe essere davvero vicino.

Allegri torna in Serie A: incontro a Torino

Massimiliano Allegri vuole una grande esperienza in Serie A. Dopo la Juventus è tempo di tornare a puntare a grandi traguardi ma non tornerà in bianconero. Nonostante le voci che lo vorrebbero di nuovo all’Allianz Stadium al posto di Thiago Motta, non ci sono chance di rivederlo alla Juve.

Non è più una grande novità che sia stato avvistato a Torino in compagnia di Fabio Paratici. I due ex Juventus hanno cenato insieme, pare in maniera casuale, in un noto ristorante del capoluogo piemontese e in quella sede avranno certamente chiacchieratos sul futuro.

Il Milan vuole Allegri e Paratici per la prossima stagione. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo e stanno valutando il doppio colpo per arrivare alla costruzione di un nuovo progetto serio e importante.

Allegri-Milan: vuole Gatti per la difesa

Allegri ha aperto le porte al progetto Milan, lo reputa molto interessante per rilanciare la sua carriera, anche se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Un po’ come Conte al Napoli, ha intenzione di ricostruire su basi che può gettare lui in vista del futuro.

L’unica richiesta che Allegri ha fatto al Milan per il momento è l’innesto di Federico Gatti per la difesa. Non si fida totalmente dei difensori che son in rossonero in questo momento e vuole portare il suo puillo anche in rossonero.