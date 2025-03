Gasperini è sempre più vicino: con lui anche il primo acquisto

L’addio di Gian Piero Gasperini all’Atalanta è oramai scontato, come la panchina sulla quale si siederà nella prossima stagione.

Un profilo come lui è super ricercato, in Italia come in Europa, ma le ultime notizie portano a credere che il suo futuro sarà ancora una volta in Serie A, seppur lontano da Bergamo. I discorsi con quella che sarà la sua nuova squadra sembrerebbero andare avanti, seppur sotto traccia, già da qualche mese, al punto che mancherebbero davvero solo gli ultimi dettagli per parlare di affare fatto.

Nei discorsi sarebbe rientrato anche un suo pupillo dell’Atalanta, giocatore che Gasperini non esiterebbe neanche un secondo a portarsi dietro anche in questa nuova avventura.

Gasperini a un passo: sarà lui il prossimo allenatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gian Piero Gasperini, destinato oramai a lasciare l’Atalanta al termine di questa stagione. Il tecnico di Grugliasco vorrebbe lasciare il Gewiss Stadium da leggenda, conquistando dopo l’Europa League anche lo scudetto, ma questo sogno potrebbe essere spezzato da una tra Napoli ed Inter.

Gasperini resterà comunque nella storia della Dea, anche se a partire dalla prossima stagione potrebbe affrontarla da avversario. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore italiano potrebbe sedersi sulla panchina di una storica rivale dei bergamaschi, squadra con la quale starebbe cominciando a parlare proprio in questi giorni. Ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, ma si starebbe viaggiando spediti in quella direzione.

A confermarlo, stando ai colleghi di calciomercato, anche i bookmakers, che vedono Gian Piero Gasperini ad un passo dalla panchina della Roma. Il tecnico di Grugliasco non sarebbe però l’unico nome sulla lista di Ghisolfi, che non avrebbe ancora del tutto chiuso la porta ad una permanenza di Claudio Ranieri, così come all’arrivo di uno tra l’ex CT Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti.

Gasperini si porta dietro un giocatore della Dea

Gian Piero Gasperini potrebbe mettersi alla guida della Roma a partire dalla prossima stagione. I bookmakers danno infatti l’allenatore di Grugliasco vicinissimo alla panchina giallorossa, che in estate rimarrà senza un proprietario considerato l’addio oramai certo di Claudio Ranieri.

Con Gasperini dall’Atalanta potrebbe arrivare a Roma anche un giocatore, Gianluca Scamacca nello specifico. Nato e cresciuto nel settore giovanile della Lupa, l’attaccante italiano potrebbe seguire il suo allenatore nella Capitale per ritrovare quella fiducia e continuità che quest’anno sono state spazzate via da due infortuni uno più grave dell’altro. Nulla di confermato, anche perché è tutto un continuo divenire, ma le probabilità di vedere sia Gasperini che Scamacca a Roma l’anno prossimo sembrerebbero essere alte.