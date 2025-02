Valzer di panchine in Serie A: intreccio Conte-Gasperini

Scudetto o non scudetto l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembrerebbe essere già giunta ai titoli di coda.

Al termine di questa stagione il salentino prenderà infatti le sue cose dall’ufficio di Castelvolturno e si lascerà alle spalle un’esperienza tanto intensa quanto soddisfacente che l’ha visto superare a testa alta diverse difficoltà nel corso della stessa. Conte è però uno che vive al momento, d’istinto, e questo gli ha suggerito che il suo tempo in azzurro è già finito.

Sarà curioso capire cosa il futuro ha in serbo per Conte, ma la risposta sarebbe già stata svelata nelle scorse ore, con Gian Piero Gasperini anche lui direttamente coinvolto in questo discorso.

Conte cambia squadra ma resta in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte, destinato a lasciare il Napoli al termine di questa stagione dopo le varie discussioni avute con la proprietà in merito al discorso calciomercato, che a questo punto del campionato starebbe incidendo e non poco nella corsa al tricolore dei partenopei.

Dei primi segnali di rottura sono poi arrivati alla vigilia di Como-Napoli, dove ad una domanda inerente al suo futuro Antonio Conte ha risposto con un sibilino “poi vediamo“. Insomma, è tutto già scritto, con il nome del salentino che sarebbe tornato in cima alla lista dei desideri di un’altra grande squadra di Serie A, che la prossima estate cercherà di rimediare all’errore, o meglio, agli errori commessi oramai un anno.

A fronte di questo, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera che non è da escludere un ritorno di fiamma del Milan per Antonio Conte, complice anche la forte incertezza legata al futuro di Sergio Conceiçao. Senza il quarto posto il portoghese difficilmente verrà riconfermato alla guida del Diavolo, che potrebbe così andare incontro ad una nuova rivoluzione, nella speranza che questa volta venga fatta però a dovere.

Conte-Gasperini: destini incrociati

Il destino di Antonio Conte potrebbe essere intrecciato con quello di Gian Piero Gasperini. Con ogni probabilità entrambi cambieranno squadra al termine di questa stagione, e chissà che non facciano altro che scambiarsi le panchine, anche se ufficialmente non sarà così.

Sì, perché mentre Antonio Conte potrebbe diventare una suggestione per il Milan, Gian Piero Gasperini la potrebbe diventare per il Napoli, che proprio un anno fa, prima di puntare sul salentino, aveva fatto un disperato tentativo per il tecnico di Grugliasco che ha invece preferito restare all’Atalanta per completare un ciclo, avendo alla fine ragione dato che è rientrato nella corsa scudetto. E chissà che 12 mesi dopo non si possa a questo punto avverare quando sarebbe dovuto accadere la scorsa estate. Staremo a vedere.