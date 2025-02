Pioli torna insieme a Brozovic in Serie A: l’annuncio conferma tutto

In bilico sulla panchina dell’Al-Nassr, Stefano Pioli avrebbe già trovato una soluzione in vista della prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex allenatore del Milan potrebbe a sorpresa tornare ad allenare in Serie A ad un solo anno dal suo addio al Diavolo. Nulla di confermato, sia chiaro, ma le voci sul suo esonero e le conseguenti notizie dell’addio dell’attuale allenatore alla squadra al termine della stagione porterebbero seriamente a credere che questo scenario possa concretizzarsi.

In tutto questo Pioli potrebbe portarsi dietro dall’Al-Nassr anche Marcelo Brozovic, dando così nuovamente continuità anche in Italia ad un binomio che va avanti sin dai tempi dell’Inter.

Stefano Pioli torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Stefano Pioli, messo per la prima volta in discussione da quando è l’allenatore dell’Al-Nassr. La partita di oggi contro l’Al-Wehda rischia di essere una di quelle da dentro o fuori per l’ex allenatore del Milan, anche perché la squadra gialloblù rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions League asiatica per la prima volta dal 2020/21.

Con il contratto in scadenza nel 2027, Stefano Pioli spera di potersi tenere stretto la panchina dell’Al-Nassr il più a lungo possibile, ma semmai dovesse essere esonerato l’allenatore italiano avrebbe anche già trovato una soluzione in vista della prossima stagione. Nulla di confermato, anche perché da qui a maggio ne deve passare di tempo con le cose che potrebbero cambiare da un momento all’altro, ma l’annuncio delle scorse ore può valere come una sorta di prima conferma.

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi‘, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha detto che secondo lui l’erede di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta sarà Stefano Pioli. A maggior ragione se l’ex Milan dovesse essere esonerato a stretto giro dall’Al-Nass.

Pioli si (ri)porta dietro Marcelo Brozovic

Stefano Pioli potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta a detta del collega Riccardo Trevisani. Semmai uno scenario del genere dovesse concretizzarsi, non è da escludere che l’allenatore italiano possa portarsi dietro dall’Al-Nassr qualche suo pupillo, come ad esempio Marcelo Brozovic, che ha già avuto ai tempi dell’Inter.

Il nome del croato non è casuale, dato che con un eventuale (ed in programma) addio di Ederson, l’Atalanta avrebbe bisogno di andarsi a rinforzare proprio in quel ruolo. Certo, la dirigenza bergamasca avrà sicuramente una lista di nomi validi che potrebbero fare al caso suo e dell’eventuale futuro allenatore, ma non è impossibile credere che Pioli possa proporre il nome proprio di Brozovic. Staremo a vedere.