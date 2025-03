Ballardini traghettatore, firma subito dopo l’esonero: “In Serie A”

Il campionato di Serie A è arrivato in un momento determinante per il futuro: ci sono esoneri vicini, Ballardin è la mossa della speranza.

Il futuro di alcune squadre è fortemente in bilico in questo momento, con le classifiche che vanno delineandosi sempre meglio e i rischi di non riuscire a raggiungere gli obiettivi di inizio stagione che stanno diventando una realtà molto difficile da digerire. Le società stanno valutando con cura il da farsi e già questi giorni di sosta per le nazionali potrebbero essere decisivi per il destino di alcuni allenatori.

Uno dei nomi che impazza in questo momento è quello di Davide Ballardini che può firmare un nuovo contratto già nelle prossime ore.

Serie A, torna Ballardini? Le ultime

Il futuro di molti allenatori del calcio italiano è in bilico. Ci sono situazioni che stanno diventando difficilissime da gestire in questo momento della stagione e per questo non sono da escludere cambi in panchina come ultima speranza per poter raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Alcune squadre vivono un momento di crisi molto pericoloso in vista del futuro: non sono da escludere mosse improvvise da parte dei presidenti che si stanno prendendo del tempo per decidere.

Secondo le ultime notizie di mercato, Davide Ballardini può firmare con un club di Serie A nelle prossime ore: l’esonero sembra vicino.

Futuro Ballardini: l’agente chiarisce dove allenerà

Il nome di Davide Ballardini è spesso al centro dei cambiamenti che possono avvenire in panchina. È un allenatore estremamente esperto, capace anche di imprese importanti come accaduto più volte durante la sua carriera e per questo in un momento centralissimo e delicatissimo come quello in cui è appena entrato il calcio italiano, il suo profilo torna in alto.

Nelle ultime settimane Davide Ballardini è stato accostato a diverse squadre ma non c’è mai stato nulla di concreto. I prossimi giorni potrebbero cambiare il futuro di alcuni allenatori tra Serie A e Serie B e Ballardini è pronto a fare il suo ingresso sulla scena.

“Ci sono stati contatti con club di Serie A e Serie B“, ha annunciato l’agente di Davide Ballardini, Claudio Peverani, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ribadendo come “è un allenatore che cerca esperienze solo nei due massimi campionati italiani“.

Ballardini tra Serie A e Serie B: le tre squadre con cui potrebbe firmare

Davide Ballardini è un allenatore perfetto per la salvezza in Serie A o per raggiungere la promozione dalla Serie B. Ed è proprio da uno di questi due campionati che potrebbe ripartire, anche da traghettatore fino alla fine della stagione.

Empoli e Lecce possono pensare a lui per il rush finale del campionato per evitare di retrocedere in Serie B. E anche il Palermo, che sta perdendo colpi e rischia anche di restare fuori dai playoff può decidere per l’esonero di Dionisi e di chiamare Ballardini.