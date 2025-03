Esonero nella sosta: tempo scaduto, arriva il nuovo allenatore

Arriva il colpo di scena in Italia con l’allenatore che è pronto a pagare con l’esonero e la società ha già scelto il sostituto che può firmare anche subito.

E’ grazie alla sosta Nazionali che può esserci una svolta positiva per i tifosi che non possono più pensare di continuare in questo modo. Perché adesso ci sono diverse società in grossissima difficoltà che guardano avanti con un altro progetto che sarà sicuramente diverso rispetto quello attuale. Adesso si parla dell’esonero dell’allenatore di Serie A che può riportare un tecnico libero che è pronto a rimettersi in gioco.

Perché sono diversi gli allenatori che aspettano la loro occasione adesso che ci sono delle novità concrete che riguardano proprio il possibile esonero di chi in questo momento sta facendo solo disastri con il suo attuale club.

Perché ci sono conferme in merito a quello che è stato deciso dalla società che non potrà più continuare ad andare avanti in questo modo. Per evitare un disastro economico anche si valutano dei nuovi profili e attenzione alla svolta ora che c’è la pausa Nazionali.

Esonero in Serie A: arriva il cambio nella sosta

Secondo le ultime notizie sono diverse le squadre che pensano ad avviare un nuovo progetto in vista della prossima stagione con Milan, Juventus e Roma in prima linea tra le big.

Ma attenzione a quello che può portare ad un cambiamento a sorpresa considerando che proprio Conceicao e Thiago Motta possono essere esonerati anche subito da Milan e Juve per cercare di ottenere risultati diversi nel finale di stagione ed evitare il disastro sportivo.

Tra le varie scelte che possono esserci c’è anche quella di Igor Tudor che può prendere il posto in panchina di Thiago Motta alla Juventus. La società bianconera andrebbe a puntare proprio sull’ex allenatore (collaborava ai tempi di Pirlo) per provare a concludere al meglio e diversamene la stagione dopo pesanti ko subiti.

Adesso c’è la possibilità che proprio nella sosta Nazionali arrivi l’esonero di Thiago Motta con Igor Tudor pronto a subentrare al suo posto alla Juve. Perché in questo momento la squadra arriva da 2 sconfitte per un totale di 7 gol subiti e 0 fatti contro Atalanta e Fiorentina.

Il momento è delicato per la Juve che può licenziare Motta e puntare su Tudor come nuovo allenatore per il momento.