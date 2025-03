Zidane Juventus, annuncio dalla Spagna: l’indizio è di Mbappé

Quali sono le possibilità che Giuntoli porti alla Juventus Zidane? Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del tecnico francese, l’indizio arriva dalla Spagna e da Mbappé.

Fermo da tanto, troppo, tempo, adesso Zidane è pronto a subentrare per un’altra grande sfida. Dopo aver vinto di tutto alla guida del Real Madrid, l’allenatore francese è pronto per un’altra avventura.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna, c’è una nuova chance per il tecnico che sta realmente prendendo in considerazione la possibilità di tornare. Ecco dove.

Per i tifosi della Juventus Zidane è un profilo gradito per la panchina. Sostituire Thiago Motta con Zizou non è una fantasia almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Per l’allenatore ci sono varie possibilità per la sua carriera. In questo momento è fermo ed è in attesa di una chiamata che può arrivare molto presto.

Zidane Juventus, cosa c’è di vero

In una lunga intervista rilasciata a Le Parisien, per celebrare il ritorno in Nazionale, Kylian Mbappé ha affrontato l’argomento relativo al futuro di un’altra grande leggenda del calcio francese come Zinedine Zidane.

In particolar modo, l’attaccante del Real Madrid si è soffermato riguardo la possibile staffetta sulla panchina della Nazionale con l’addio di Deschamps e l’arrivo di Zidane.

“Deciderà il presidente della Federazione, sarà lui a fare la scelta sul prossimo ct della Francia. Tutti parlano di Zidane ma non posso dire nulla su questa storia”.

Come confermato anche da Mbappé, dunque, la voce dell’arrivo sulla panchina della Francia di Zidane è più di una possibilità. Dunque dopo al fine dei prossimi Mondiali potrebbe sbloccarsi la trattativa per il ritorno di Zizou che è fermo da parecchio tempo.

Zidane Juventus: affare in alto mare

Dunque, si riducono sempre di più le possibilità di vedere sulla panchina della Juventus Zidane. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, pare che l’allenatore sia già promesso sposo per occupare il posto di commissario tecnico della Francia, una volta concluso il mandato di Deschamps che chiuderà la sua esperienza dopo i Mondiali del 2026. Un altro nome da deppenare per Giuntoli che dovrà fare altre valutazioni per sostituire Thiago Motta che per il momento ha ricevuto la fiducia della società almeno fino al termine della stagione.