Juventus, anticipata la scelta su Motta: decisione presa sul sostituto

La decisione su Thiago Motta, in merito al suo esonero dalla Juventus, è stata anticipata questa mattina.

Sono crollate le quote da parte dei bookmakers, in merito all’esonero di Thiago Motta che, secondo quanto svelano da Agimeg.it, sarà licenziato dalla Juventus stando alle probabilità sul suo futuro.

Gli scommettitori possono scegliere chi sarà il nuovo allenatore, con quote altrettanto basse che riguardano proprio il nome del sostituto, su chi prenderà il posto di Thiago Motta per la panchina dei bianconeri.

Juventus, esonero Thiago Motta: anticipata la scelta in mattinata

Nel corso di questa mattina si è fatto di nuovo il nome di Thiago Motta, tra le voci che riguardano la Juventus. Il tema, sempre caldissimo, è legato al suo licenziamento.

Il tecnico italo-brasiliano non proseguirà la sua carriera alla Juventus e, salvo clamorosi colpi di scena, saluterà alla fine di questa stagione e non in corsa, scegliendo un traghettatore.

Però è adesso che Cristiano Giuntoli valuta il sostituto, per quella che sarà la scelta a partire da giugno e luglio, dopo o prima il Mondiale per Club. Ad anticipare la decisione, in ogni caso, i bookmakers che hanno praticamente ridotto le possibilità di permanenza di Thiago Motta ad una quota di 1.45. In sostanza, chi scommetterà un euro sull’esonero di Thiago Motta, otterrà una vincita di 45 centesimi. Una probabilità dunque abbastanza alta.

Motta ai saluti con la Juventus: chi arriva al suo posto?

Sono diversi i candidati per la panchina della Juventus, non appena i bianconeri sceglieranno di mandare via Thiago Motta che non ha vissuto proprio un’annata piacevole. La Juventus punta al grande nome per tornare a competere. In cima alla lista, in questo momento, c’è il nome di Roberto Mancini. L’ex CT della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita sarebbe il nome giusto per ripartire, dando alla Juve un allenatore vincente e che sappia dare ai calciatori la forza mentale, ancor prima che tecnica, che chiedono in dirigenza.

Mancini in pole: chi sarà il nuovo allenatore della Juventus

Roberto Mancini è il candidato numero uno per la panchina della Juventus, ma ci sono altre alternative sull’esonero di Thiago Motta. Stando sempre alle quote, in questo momento a 2.00 c’è proprio l’ex CT dell’Italia e poco più lontano tra le possibilità, il nome di Gian Piero Gasperini a quota 5.00. Pioli quotato 6.00, Antonio Conte a 12.00 e per ultimo anche Zinedine Zidane a quota 20.00.