Ritorno Allegri, dietrofront pericoloso: la verità sul nuovo accordo

Il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A sembrava cosa ormai fatta ma ci sono molte difficoltà da superare: parla il suo grande amico.

L’allenatore toscano è rimasto fermo in questa stagione dopo l’ultima esperienza alla Juventus che è stata estremamente difficile anche dal punto di vista psicologico per come si era messa e per come si è conclusa. La famosa lite in campo con i dirigenti della Juve ha fatto storcere il naso anche a molti club che avevano intenzione di riuscire a prenderlo per costruire la nuova stagione.

Il futuro di Allegri è in fase di cambiamento totale: ora si parla solo del suo ritorno in Serie A, anche se stanno nascendo problemi importanti che riguardano eventuali accordi.

Futuro Allegri: torna o no in Serie A? Le ultime

Allegri è sempre uno degli allenatori più chiacchierati del mondo del calcio. Il suo palmares è molto importante e la sua figura, anche dal punto di vista caratteriale, è sempre centrale nei discorsi sul futuro.

Il ritorno di Allegri in Serie A è un argomento molto discusso nelle ultime settimane, con diverse squadre che sembrano pronte a fare di tutto per portare Max sulla propria panchina. Le sue caratteristiche sono ben note, è un vincente e un allenatore molto esigente, quindi perfetto per i progetti che intendono crescere in maniera molto solida e precisa.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, il ritorno di Massimiliano Allegri è sempre più vicino: ha lanciato qualche indizio importante anche uno dei suoi migliori amici nel mondo del calcio.

Ritorno Allegri, Galeone ammette: “Dovevano pensarci prima”

Massimiliano Allegri è conteso da alcune big della Serie A. L’allenatore toscano è pronto a tornare in pista, dopo un anno lontano dai campi e a osservare il calcio da spettatore si è convinto a tornare, da protagonista assoluto, per riprendersi la scena nel miglior modo possibile.

Il Milan pensa ad Allegri per la prossima stagione. I rossoneri hanno visto fallire il progetto Fonseca e poi quello di Conceiçao, dunque hanno visto fallire il progetto dirigenziale che avevano costruito pensando di poter essere protagonisti assoluti, e ora vogliono ripartire alla grande.

“Non so perché non ci abbiano pensato prima ma poi hanno scelto Fonseca e Conceiçao”, ha detto Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Allegri-Milan: tensione con Ibrahimovic

Il ritorno di Allegri al Milan è complicato per la presenza di Ibrahimovic? I due in passato si sono incrociati proprio in rossonero quando Max era allenatore e Ibra era tra i migliori centravanti al mondo con la maglia del Milan e i rapporti a un certo punto si deteriorarono parecchio.

Giovanni Galeone, che è anche uno dei mentori di Allegri e ne conosce benissimo ogni passo mosso in carriera ha rassicurato i tifosi: “Ci sono stati vecchi screzi, cose che nel calcio si risolvono in un attimo”.