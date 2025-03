Ribaltone a sorpresa: arriva Xavi in panchina, accordo imminente

Le ultime deludenti uscite stagionali avrebbero portato società e dirigenza a ragionare su un clamoroso ribaltone in panchina.

Se le cose non dovessero cambiare a stretto giro l’allenatore potrebbe anche essere esonerato, con il club che avrebbe anche già individuato il profilo perfetto col quale andarlo a sostituire. Nulla di confermato per il momento, anche perché stiamo comunque parlando di una situazione in continuo divenire, ma la dirigenza potrebbe a prescindere cambiare in panchina nel momento in cui Xavi dovesse accettare la proposta che è stata avanzata.

Dal lato dello spagnolo non trapelerebbe ancora niente, ma sembrerebbero esserci buone possibilità di tornare a vederlo allenare in questo finale di stagione.

Xavi torna in panchina: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Xavi Hernandez, fermo da oramai quasi un anno dopo l’importante esperienza sulla panchina del Barcellona. Nel corso di questi mesi lo spagnolo è stato accostato a diverse panchine, anche blasonate, come ad esempio il Milan, ma il catalano potrebbe tornare a mettersi in gioco in un campionato a sorpresa.

Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché la prima mossa spetta al club che al momento non si è ancora espresso in merito all’esonero dell’attuale allenatore, ma l’impressione è che si viaggi spediti in questa direzione, con Xavi che non aspetta altro che una chiamata per chiudere le valige e prendere il primo aereo in direzione…Messico.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, l’ex Barcellona sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri del Monterrey, squadra addirittura nona in Liga MX, posizione che poco si addice non solo alla storia ma anche al potenziale di una formazione solo due anni ha chiuso al primo posto nel campionato di clausura. Accettare una proposta del genere potrebbe essere rischioso, ma i messicani sarebbero pronti a riempire di oro il loro eventuale nuovo allenatore pur di convincerlo.

Accordo con Xavi: ecco cosa l’ha convinto

Il Monterrey sta lavorando per convincere Xavi ad accettare il Messico. Al momento le parti si sarebbero sentite per un mero sondaggio esplorativo, ma l’impressione è che questi discorsi possano entrare nel loro vivo settimana prossima. Non è da escludere che i Rayados presentino a stretto giro anche una ricca offerta al catalano, che non starebbe aspettando altro che questo per iniziare seriamente a ragionare sul suo futuro.

Decisivo in questi discorsi potrebbe risultare essere Sergio Ramos, capitano e numero 93 della storica compagine messicana. Stando ai colleghi di Fichajes.net, infatti, nel momento in cui le cose dovessero farsi serie, l’ex Real Madrid sarebbe pronto a chiamare Xavi e convincerlo in prima persona a sposare il progetto del Monterrey. Ovviamente questo non garantisce il sì del catalano, ma l’avere già sul posto una persona fidata, un amico, potrebbe incidere e non poco nella scelta dell’ex Barcellona. Staremo a vedere.